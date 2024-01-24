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Bakan Yerlikaya: 'Narkogüç-45' operasyonunda 109 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Narkogüç-45' operasyonunda 109 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkogüç-45' operasyonunda uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yapılan çalışmada 109 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda bir şüpheli yakalandı ve operasyonlara devam edileceği belirtildi.

24.01.2024 - 16:05,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen 'Narkogüç-45' operasyonunda 109 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı" dedi. Operasyonu gerçekleştiren polis ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister ulusal, ister uluslararası olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız.Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek" dedi. (DHA)

Bakan Yerlikaya: \'Narkogüç-45\' operasyonunda 109 kilo kokain ele geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 'Narkogüç-45' operasyonunda 109 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
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