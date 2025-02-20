Bakan Yılmaz Tunç, Bilge Sitesi Davasına İlişkin Soru Önergesini Yanıtlamadı... Hasan Öztürkmen: "Başını Kuma Gömmesi Kabul Edilemez"

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HABER: Mehmet OFLAZ - KAMERA: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bilge Sitesi davasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelttiği soru önergesine yanıt alamadığını ifade etti. 21 yıl hapis cezası alan sanıkların tutuklanması gerektiğini vurgulayan Öztürkmen, "Yeri yurdu belli olan, kaçma ihtimali, delil karartma ihtimali olmayan siyasi parti liderlerini, belediye başkanlarını, gazetecileri, yazarları tutuklayan yüce yargımız, 105 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu bulunan üstelik 21 yıl hapis cezasını çarptırılmış olan birilerini tahliye ediyor. Adalet Bakanı sorularımı yanıtlamaktan kaçındı. Kamuoyunu çok yakından ilgilendiren ve kamu yararı olan bir konuda ilgililerin başını kuma gömmesi kabul edilemez" dedi.

CHP'li Öztürkmen, Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 21 yıl hapis cezası alan, binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP'li Belediye Başkanı Kadir Kara, İmar Müdürü Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un yeniden tahliye edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öztürkmen'in soru önergesini 15 günlük yasal süreçte yanıtlamadı.

Öztürkmen, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Öztürkmen, Bilge Sitesi'ne ilişkin verilen tahliye kararıyla vicdanların sızladığını söyledi. Kadir Kara'nın iki kez tutuklandığını, iki kez tahliye edildiğini belirten Öztürkmen, tahliyenin gerekçesinde, "sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı"nın öne sürüldüğünü aktardı. Östürkmen, yargının deprem davalarında hiç iyi bir sınav vermediğini, canlarını kaybeden acılı ailelerin, adalet aradıklarını ifade etti.

"Sanıklar 'olası kast' suçundan yargılanmalıdır"

"Anka Haber Ajansı'ndan Mehmet Oflaz'ın deprem davalarını ısrarlı takibi takdire şayandır" diyen Öztürkmen, deprem davalarında sanıkların "olası kast"la cezalandırılmaları ve tutuklanmaları gerektiğini kaydetti.

CHP'li Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporları da nettir. Zaten İstinaf Mahkemesi'ne taşınan Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı sunulan ek bilirkişi raporunda, 'müteahhitlere tali kusur atfedilmesi ve mahkemece de bu hususun aynen kabul edilerek, gerekçelendirilmeden müteahhit sanıkların tali kusurlu olduğu ve suçun basit taksirle işlendiği sonucuna varılmasının hukuka, vicdana, iktisadi ve ticari icaplara, hayatın olağan akışına tamamen aykırı olduğu' açıkça belirtiliyor. Bilge Sitesi'nde vefat sayısı 105'tir ve bu ölümler müteahhit sanıklar daha fazla para kazansın diye ve onay merciindeki sanıkların keyfiyeti yüzünden, onların projeleri inceleme zahmetine girmemeleri yüzünden gerçekleşmiştir. Bu siteyi müteahhitlerin lehine olacak şekilde projelendiren inşaat mühendisleri yüzünden gerçekleşmiştir. Sanıklar olası kastla cezalandırılması gerekirken, 'bilinçli taksir' ve 'basit taksir'den cezalandırılıyor. Bu yanlış, istinaftan kesinlikle dönmelidir ve ceza alan tüm sanıklar derhal tutuklanmalıdır. Yeri yurdu belli olan, kaçma ihtimali, delil karartma ihtimali olmayan siyasi parti liderlerini, belediye başkanlarını, gazetecileri, yazarları tutuklayan yüce yargımız, 105 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu bulunan üstelik 21 yıl hapis cezasını çarptırılmış olan birilerini tahliye ediyor."

"Başını kuma gömmesi kabul edilemez"

Öztürkmen, Bilge Sitesi davasını Meclis gündemine taşıdığını, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru sorduğunu belirterek, "Ancak Adalet Bakanı sorularımı yanıtlamaktan kaçındı. Kamuoyunu çok yakından ilgilendiren ve kamu yararı olan bir konuda ilgililerin başını kuma gömmesi kabul edilemez" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemli soruları şöyle:

"Bilge Sitesi Davası'nda iki mahkeme arasındaki yargı kararı farklarının nedeni nedir? Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklama kararlarının, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ısrarla iki kez bozulmuş olmasının açıklaması var mıdır? Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte diğer iki sanığın tahliye gerekçesinde 'Sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı' iddia edilmektedir. Diğer 6 Şubat deprem davalarında, bazı sanıkların firari konumda olması, 'kaçma şüphesi' ihtimalini güçlendirmiyor mu? Sanık Kadir Kara'nın 6 Eylül 2021 tarihinde, sosyal medya hesabından Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş ile birlikte çekilmiş fotoğraflar paylaştığı belirtilmektedir. Söz konusu sanık-hakim ilişkisi verilen/verilecek olan yargı kararlarına gölge düşürmez mi?"