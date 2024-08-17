Bakan Yumaklı: 8 Aktif Yangınımız Var - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: 8 Aktif Yangınımız Var

Bakan Yumaklı: 8 Aktif Yangınımız Var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'da süren yangınla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aktif yangın sayısının 8'e çıktığını söyledi.

17.08.2024 22:19
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BAKAN YUMAKLI: 8 AKTİF YANGINIMIZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'da süren yangınla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aktif yangın sayının 8'e çıktığını söyledi. Bakan Yumaklı, "Gün içerisinde yaptığımız bilgilendirmede aktif 5 yangınının olduğunu söylemiştik. Bu beş yangından bir tanesi olan şu anda halihazırda Aydın'dayız. Diğer yangınlar İzmir Karşıyaka idi, dün ve önceki günden devreden Manisa Gördes, Bolu, Göynük ve Karabük, Ovacık idi. Bu Aydın Bozdoğan haricindeki 4 yangının zaman zaman enerjisini düşürdük. Ancak o zaman da ifade etmiştim meteorolojik olaylar, rüzgarın çok şiddetlenmesi ya da kararsız bir şekilde farklı yönlere esmesi sebebiyle zaman zaman enerjiler yükselmişti. Gün içerisinde arkadaşlarımız gerçekten çok ciddi mücadele ettiler. An itibariyle enerjisi düşürüldü diyebilirim. Şu anda içinde bulunduğumuz alan içerisinde iki farklı nokta var, güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yaptı. Maalesef o bir önceki gün o şiddetli rüzgarın oluşturduğu hasar çok geniş bir alana yayıldığı için bizlerin de müdahale şansını engebeli araziler sebebiyle güçleştirmişti. Ama arkadaşlarımız burada da çok yoğun bir mücadele ettiler. ve bu 9 kilometrelik hatta orta alanlardaki büyük oranda kısımları hallettiler. Ben buradan 3 gecedir uyumayan arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bütün yangınlar için söylüyorum. Dualarını bizden esirgemeyen çok kıymetli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İzmir Yamanlar'da gün içerisinde değişmekle beraber 3 uçak, 15 helikopter 60 arazöz ve 390 personel çalışmaya devam ediyor. Ben bunları söylerken direkt yangına müdahale eden arkadaşları ve ekipmanları söylüyorum. Onun dışında valiliklerimizin diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yerel yönetimlerinde bizlere katkı ve destekleri oluyor. Maalesef tabii biz bunları konuşurken tabii hatırlarsanız bazı uyarılar yapmıştık. Gün içerisinde 3 tane yangın oldu. Bir tanesi İzmir Menderes ve baraj yanında, hemen orada da 6 uçak 4 helikopter, 22  aracıyla 160 personel görevlendirdi. Tabii tüm bunlar bizim güçlerimizin de bölünmesine sebep oluyor. Enerji nakil hattı kaynaklı olduğunu tespit etti buradaki yangını arkadaşlar. 16.45'te başladı, 16.55'te ilk müdahale yapıldı. Şu anda da müdahale sürüyor. Biz de buradan İzmir'e gideceğiz. İkinci yangın Uşak Eşme'de başladı, 13.19'da çıktı 13.30'da müdahale edildi. Ormanlık alanda başladı, burada da 3 helikopter, 14 arazöz ve 79 personel görevlendirildi. İzmir Karaburun buraya gelirken bundan 15-20 dakika önce bunun da ihbarı yapıldı. Buraya da arkadaşlarımız şu an planlamalarını yapıyorlar. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan dördünün enerjisi düşürülmüş vaziyette şu anda içinde bulunduğumuz Aydın da dahil olmak üzere. Diğer üçü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün boyu devam edecek. Gece boyu devam edecek" dedi.

'AZERBAYCAN'DAN UÇAK GELİYOR'

Azerbaycan'dan yangın söndürme uçağı geleceğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Gün içerisinde belki takip etmişsinizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve bu görüşmede Türkiye'deki yangınlar da gündem konusu oldu. Bunun akabinde Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir yangın söndürme uçağının Türkiye'ye tahsis edildiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz de muhataplarımızla irtibata geçtik gereken işlemler yapıldı. B200 model bir yangın söndürme aracı saat 23.00 itibariyle Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak. Bizler yangınla mücadelede hiç yorulmayan, hiç acıkmayan hiç uykusu gelmeyen bir ne diyelim, düşmanla mücadele ediyoruz tabiri caizse. Ama bizim arkadaşlarımızın yorgunluğu oluyor. Uykusu oluyor, acıkıyor, susuyorlar. Yani hani bunların büyük birçoğunluğunu olabilecek en iyi şartlarda elbet karşılıyoruz. Ancak hep şunu söylüyorum. Bu mücadele siz ne kadar iyi olursanız olun. Sizin ne kadar kabiliyetleriniz yüksek olursa olsun vatandaşlarımızın desteği olmadan kazanılamaz. Biz hassasiyet istiyoruz. Biz vatandaşlarımızın belirttiğimiz tarihler arasında ilk etapta önümüzdeki pazar gününe kadar ama 15 Eylül'e kadar da mümkünse herhangi bir şekilde ateş alev oluşturacak bir unsuru kapalı alanların dışında gerçekleştirmemelerini istiyoruz. Yani çok basit şeylerden işte bir bahçe temizliği bir demir testeresiyle yapılan bir işlem bir sigara izmariti aklınıza ne gelirse bir şey olmaz dememektedir. Oluyor, çok küçücük basit bir önlem. Birazcık düşünceli olmak, biraz hassas olmakla, şu anda günlerce burada yüzlerce insanız. Devletin inanılmaz kaynaklarının harcanmasına sebep oluyor" diye konuştu.

Fırat AKAY/ AYDIN,

Kaynak: DHA

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