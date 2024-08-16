Bakan Yumaklı: Şu An İtibariyle Her Şeyin Çok İyi Gittiğini Söyleyebilirim - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Şu An İtibariyle Her Şeyin Çok İyi Gittiğini Söyleyebilirim

Bakan Yumaklı: Şu An İtibariyle Her Şeyin Çok İyi Gittiğini Söyleyebilirim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, ülke genelinde çıkan 63 yangından sadece 3'ünün aktif olduğunu belirtti. Yangınların müdahale edilen 60 tanesinin söndürüldüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, yerleşim yerlerinde herhangi bir risk olmadığını ve müdahalelerin devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Bolu ve Manisa'daki yangınlarda da çalışmaların iyiye doğru gittiğini vurguladı.

16.08.2024 00:39
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BAKAN YUMAKLI: ŞU AN İTİBARİYLE HER ŞEYİN ÇOK İYİ GİTTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında başlayan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlarla ilgili Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde açıklamalarda bulundu. Bir önceki açıklamasını hatırlatan Bakan Yumaklı, " Türkiye'de 19'u orman, 23'ü kırsal alan yangını olmak üzere 42 yangına müdahale ettiğimizi söylemiştim. O saatten bu saate kadar ilave olanlarla birlikte bugün itibariyle ülke genelinde 33'ü orman, 30'u kırsal olmak üzere toplam 63 yangın çıktı. Şu anda sadece 3 aktif yangınımız var. Bunların 60 tanesini arkadaşlar müdahale ettiler ve söndürdüler. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale- Eceabat Büyükanafarta yangını sabah saat 09.51'de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle birlikte kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyorlar. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten valiliğimiz de gerekli tedbirleri diğer kolluk güçlerimizle birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği'ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı'nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Müdahalemiz gece boyunca sürecek ancak şu an itibariyle her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim. İkinci yangın Bolu Göynük'teki Bekirfakılar yangınıydı. Bu da 12.41'de meydana gelmişti. 12.56'da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle birlikte orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu'da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes'i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Çok şükür burada da 70 kilometreye yakın saatte bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var bunu söylemek isterim. Güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: Şu An İtibariyle Her Şeyin Çok İyi Gittiğini Söyleyebilirim - Son Dakika

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