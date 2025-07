Bakanlar Bak ve Kacır, Siirt\'te ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Siirt'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakanlar Bak ve Kacır, Siirt Havalimanı'ndan Bakan Kacır'ın kullandığı Togg ile Valiliğe geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya tarafından karşılanan Bak ve Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Kızılkaya, Bak ve Kacır'a Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi ile şal şepik kumaşından üretilen kravat takdim etti.

Bak ve Kacır, Vali Kızılkaya ile bir süre makamında görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bak ve Kacır, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililerle bir araya geldi.

"Terörsüz Türkiye yolunda hepimize görev düşüyor"

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Çalışan ve üreten gençlerin önemine işaret eden Bak, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye çok önemli. Terörsüz Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Bölge için, bölgenin gelişmesi için, gençlerin bu bölgede sporla, kültürle, sanatla bir araya gelmesi için çok önemli bir süreç başladı ve kararlılıkla devam ediyor. Hepimize görev düşüyor. Ülkemizi, bölgemizi çok seviyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'En büyük projem' dediği Terörsüz Türkiye yolunda hepimize görev düşüyor. Bizlere talimat verdi. Hem deprem bölgesinde hem bu bölgelerde bakanlar olarak çalışıyoruz. Bu süreci ülkemiz adına çok iyi değerlendirmeliyiz. Terörün bize maliyetini hepimiz biliyoruz. 40 yıl boyunca çok enerji, çok insanımızı kaybettik. Ama ülkemizin bu yükselişinde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın desteğiyle ortaya konulan tablo çok önemli. Bu tabloya hep birlikte sahip çıkmalıyız."

Bak, yaklaşık 2 ay önce Şırnak'a ziyarette bulunduğunu belirterek, "Şırnak'ta artık roket sesleri yerine raket sesleri var. Biz orada turnuva düzenledik. Kent, spor aktiviteleri, spor turizmi ve yatırımları açısından gelişiyor. Biz terör değil, kalkınma istiyoruz. Güçlü Türkiye istiyoruz. Bölgemizin güçlü olmasını istiyoruz. Suriye, Irak, Ukrayna, Rusya, İran gibi çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler bu coğrafya için çok zor bir süreç. Biz bu ateşten gömlek olan bu bölgede, güçlü Türkiye'nin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin, savunma sanayinin ve bütün gücünü ortaya koyan güçlü bir liderin, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi, vatanımızı, Siirt'i seviyoruz. Terörsüz Türkiye için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Bakan Kacır da Türkiye'nin tarihi ve inanç değerleriyle en güzide şehirlerinden biri olan Siirt'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Bak ile kentte inşa ettikleri ve faaliyete geçirdikleri tekstil üretim tesislerinin açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Kacır, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki yatırımları artırdığımızda, istihdamı yükselttiğimizde Terörsüz Türkiye hedefimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Biliyoruz ki üretimin olduğu, alın terinin, akıl terinin kıymet bulduğu şehirlerimiz aynı zamanda huzurun, güvenin, istikrarın adresi olacaklar. Bu anlayışla gayret gösteriyoruz. 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu anlayışla Türkiye'de muazzam bir üretim atılımı gerçekleştirdi. Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) sayısını 192'den 369'a çıkardık. Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde üretimde olan fabrikaların sayısını 11 binden 60 bine yükselttik. Bu bölgelerde istihdam edilen kardeşlerimizin sayısı 415 binden 2 milyon 700 bine çıktı. Türkiye bugün pek çok alanda Avrupa'nın lider üretici ülkesi haline geldi. Ticari araç üretiminde Türkiye Avrupa'da bir numara. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradayız. Demir-çelikte, çimentoda, düz camda pek çok başlıkta Avrupa'nın en önemli üretim gücüdür Türkiye. Türkiye Çin'den sonra Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla sayıda ürünü en fazla sayıda ülkeye ihraç etme kabiliyetine sahip ülkedir. Türkiye'nin sadece batısını değil, doğudan batıya, kuzeyden güneye 81 şehrini kalkınma yolculuğuna dahil ettik."

Kacır, Siirt OSB'ye 254 milyon lira kaynak aktardıklarını, OSB'nin faaliyete geçmesini sağladıklarını ve bugüne kadar 2 bin 300 kişinin istihdam edilmesine imkan tanıdıklarını belirtti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 1990'larda kurulduğunu fakat AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar Siirt'te hiçbir esnafın ve KOBİ'nin KOSGEB desteğinden yararlanmadığını anlatan Kacır, 23 yılda Siirt'te 2 bin 817 KOBİ'ye 715 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Kacır, "Şehrimizde hayata geçecek yatırımlar için 281 teşvik belgesi düzenledik. 49 milyar lira yatırımın, 15 binden fazla istihdamın önünü açtık. Yine son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla devreye aldığımız yeni teşvik sisteminde, Türkiye'de en ileri yatırım teşviklerini Siirt'teki yatırımlara sunma kararı almış olduk. Siirt'te yapılan yatırımlarda sağlanan istihdama, 14 yıla kadar sigorta primi destekleri veriyoruz. Sağlanan istihdamda 10 yıl sigorta primi çalışan paylarını, 14 yıl boyunca sigorta primi işveren paylarını Bakanlık olarak ödüyoruz. İstihdam edilen her bir kardeşimiz için aylık 7 bin 750 lira, bugünkü asgari ücretteki sigorta primi tutarı kadar Bakanlık olarak destek sağlamış oluyoruz. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecek. Her bir yatırımda 24 milyon liraya kadar faiz, kar payı desteğiyle finansman imkanları sunuyoruz. Yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranıyla vergi indirimleri sağlıyoruz. Bütün bunları niçin yapıyoruz? Buralar, yatırımın, istihdamın, üretimin adresi ve ihracat merkezi olsun. Buralar, refahın, huzurun, kalkınmanın şehirleri olarak Türkiye Yüzyılı yolculuğuna en güçlü şekilde devam etmesini istiyoruz. Bu anlayışla Siirt'imizde inşallah yeni projeleri hayata geçirmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Dün Resmi Gazete'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla ilan edilmiş yeni teşvik sistemimizin bir önemli bileşeni olarak yayınladığımız her bir şehrimiz için yerel kalkınma hamlesi başlıkları var." diyen Kacır, şunları söyledi:

"Bu başlıklardaki yatırımlarla da her bir şehrimizin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeye gayret edeceğiz. Her bir şehrimizin kendine has fırsatları, hedefleri ve potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için daha güçlü teşvikler, destekler sağlayacağız ve her bir şehrimizde dört yatırım başlığını yerel kalkınma hamlesi programıyla en güçlü şekilde destekleyeceğiz."

Kacır, Siirt'in Türkiye'de keçi varlığı açısından ilk üç şehir arasında bulunduğuna işaret ederek, kentte çok büyük dondurma üretim tesisleri kurduracaklarını dile getirdi.

Kentin, gıda, içecek ve ecza sanayi için önemli bir bileşen olan meyan kökü açısından zengin bir kent olduğunu belirten Kacır, buraya büyük bir meyan kökü üretim tesisi kazandıracaklarını bildirdi.

Kacır, Siirt'in İbrahim Hakkı Hazretleri, İsmail Fakirullah Hazretleri, Veysel Karani Türbesi ve Kurtalan Ekspresi ile önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl 62 binden fazla konaklama gerçekleştiren, 220 binden fazla ziyaretçi alan Siirt'imizin turizmde cazibe merkezi olma rolünü güçlendirmek için inşallah önümüzdeki dönemde bir büyük 4 yıldız ve üzeri otel yatırımını daha Siirt'imize kazandıracağız. Yine Siirt'imiz de inşallah medikal serum seti üretimini bir özel sektör yatırımı olarak hayata geçirecek. Böylelikle bu başlıklarla Siirt'in kalkınma yolculuğuna daha güçlü katılmasını sağlayacağız. Bu dört başlıktaki yatırımlara, Siirt'te gerçekleşecek yatırımların her birine 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Yatırımın yarısı kadar vergi indirimi sağlayacaklarını anlatan Kacır, bütün bunların bu bölgede huzurun hakim olması için olduğunu vurguladı.

Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın, tam bağımsız Türkiye'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın partisiyiz. Biz durmak, duraksamak bilmeyiz, yorulmak nedir bilmeyiz. Biz koşarız, Allah'ın izniyle terleriz ama milletimizi eserlerle, hizmetlerle, projelerle buluştururuz. Hem bu az önce anlattığım teşvikleri yatırımcılara sunuyoruz hem de tesislerinde bir kısmını devlet eliyle yaparak yatırımların daha hızlı hayata geçmesine imkan tanıyoruz. Siirt'te de 13 tesis inşaatımızı tamamladık. Bugün hem bunların bazılarının açılışını gerçekleştireceğiz hem de önümüzdeki dönemde birlikte Türkiye'nin dört bir tarafında inşa edeceğimiz 100 yeni tesis için de imzaları atacağız. İnşallah gençlerimiz istihdamla, üretimle buluştukça Türkiye'nin geleceği daha aydınlık olacak."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de Siirt'in huzur, barış ve sevgi kenti olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye" süreciyle bölgede huzur ve güven ortamının oluştuğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Özturan da Siirt'in "Terörsüz Türkiye" ile gelişeceğini, kalkınacağını ve daha güzel bir şehir haline geleceğini belirtti.