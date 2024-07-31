Usulca yanaşıp peş peşe tetiğe bastı! Baba ve bebeği kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Usulca yanaşıp peş peşe tetiğe bastı! Baba ve bebeği kıl payı kurtuldu

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BAKIRKÖY'de motosikletli 2 şüpheli, eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş etti. Saldırıda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaldırımda bekleyen bir baba ve bebeği saldırıdan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

31.07.2024 09:43  Güncelleme: 10:25
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İstanbul Bakırköy'de kasklı bir şüpheli usulca yanaştığı kişiye bir kaç el ateş ederek kaçtı. Çevredekiler korku ve panikle kaçışırken tam da o sırada içinde bebeği bulunan puset ile yoldan geçen adam kurşunların hedefi olmaktan şans eseri kurtuldu.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Olay, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, siyah motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, eğlence mekanın önünde bekleyenlere ateş etti.

Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı! Baba ve bebeği son anda kurtuldu

Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, güvenlik görevlisi B.K. ve İran uyruklu olduğu öğrenilen P.N.'ye isabet etti. Saldırı sırasında kaldırımda bebeğiyle beklenen bir baba yaralanmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı! Baba ve bebeği son anda kurtuldu

BABA VE BEBEĞİNİN TEK SUÇU YOLDAN GEÇMEK

Saldırıda yaralanan B.K. özel bir hastaneye, P.N. ise Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı! Baba ve bebeği son anda kurtuldu

Görüntülerde, motosikletli saldırganlardan birinin başında kaskla eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde, saldırı anında kaldırımdaki otomobilin arkasında bulunan bir baba ve bebeğinin yaralanmaktan son anda kurtulduğu da görülüyor.

Saldırıda bacağından yaralanan 1 kişi, kaldırımda park halinde bulunan otomobilin arkasına saklandı. Silahlı saldırıya tanık olanlar yaralıya kısa sürede müdahale etti. Saldırı anında ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Usulca yanaşıp peş peşe tetiğe bastı! Baba ve bebeği kıl payı kurtuldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Usulca yanaşıp peş peşe tetiğe bastı! Baba ve bebeği kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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