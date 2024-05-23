Bakü'de düzenlenen sempozyumda aşık sanatı ve kültürü ele alındı - Son Dakika
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Bakü'de düzenlenen sempozyumda aşık sanatı ve kültürü ele alındı

Bakü\'de düzenlenen sempozyumda aşık sanatı ve kültürü ele alındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 'Ozan-Aşık Kültürü: Tarihi Kökler, Yeni Yaklaşımlar ve Perspektifler' konulu sempozyumda, Türk dünyasının ortak kültürü olan aşık sanatı ve ozanlarının önemi ele alındı. Sempozyuma Türkiye, Gürcistan, Pakistan, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan davet edilen akademisyenler ve sanatçılar katıldı. Etkinlikte aşık sanatının Türk halklarının ortak sanatı olduğu vurgulandı ve Türk dünyasındaki halk bilimi teorisi ile çalışmaların bir araya getirilmesi gerektiği vurgulandı.

23.05.2024 13:03
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Ozan-Aşık Kültürü: Tarihi Kökler, Yeni Yaklaşımlar ve Perspektifler" konulu sempozyum düzenlendi.

Hazar Üniversitesince, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle gerçekleştirilen sempozyumun açılışına Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Muhittin Macit ile TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik katıldı.

Sempozyumda Türkiye, Gürcistan, Pakistan, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan davet edilen akademisyenler ve sanatçılar yer aldı.

Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsahanlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, aşık sanatının kadim ve güzel olduğunu söyledi.

İsahanlı, aşık sanatının Türk halklarının ortak sanatı olduğunu belirterek, Türk edebiyatının temelinin büyük oranda aşık ve ozanlar tarafından oluşturulduğunu ifade etti.

"Aşık sanatı, Türkoloji'nin arkeolojisi gibidir"

İYİ Parti Muğla Milletvekili Ergun da aşık sanatının binlerce yıllık Türk kültürünü yeni nesillere aktardığını dile getirdi.

Ergun, aşık sanatını Türk milletinin oluşturduğunu belirterek, "Aşık sanatı, Türkoloji'nin arkeolojisi gibidir. Arkeolojide adım adım, bazen toplu iğneyle kazarcasına araştırma yapıldığı gibi aşık sanatını ve Türk folklorunu araştırmak da bu kadar zor ve dikkat isteyen bir şeydir." dedi.

Aşık sanatının tüm Türk dünyasında yaygın ve işlevsel olduğunu söyleyen Ergun, Türk dünyasındaki halk bilimi teorisi ile çalışmaların külliyat halinde bir araya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik de kardeş ülkelerde gerçekleştirdikleri ve destekledikleri projelerin arasında kültürel etkinliklerin önemli yer tuttuğunu kaydederek, Türk dünyasının ortak kültürünün yaşatılması amacıyla benzeri faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Etkinlik, Hazar Üniversitesi Orkestrası ile aşık ve ozanların sahne aldığı konser ve akademisyenlerin bilimsel sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'de düzenlenen sempozyumda aşık sanatı ve kültürü ele alındı - Son Dakika

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