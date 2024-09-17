Bakü Güvenlik Konferansı'nda Kritik Temaslar - Son Dakika
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Bakü Güvenlik Konferansı'nda Kritik Temaslar

Bakü Güvenlik Konferansı\'nda Kritik Temaslar

MİT Başkanı Kalın, Bakü'de uluslararası güvenlik ve terör tehditlerine dair önemli görüşmeler yaptı.

17.09.2024 13:12
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 14-15 Eylül'de Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaklaşık 50 ülkenin istihbarat ve güvenlik bürokrasisi başkanının katıldığı konferansın bu yılki teması 'Küresel Ulaşım Yollarının Güvenliğine Yönelik Modern Zorluklar' olarak belirlendi. Bölgesel ve küresel zorlukların ele alındığı konferansta, MİT Başkanı İbrahim Kalın, birçok ülkeden mevkidaşıyla bir araya gelip, ikili temaslarda bulundu ve güncel gelişmeleri ele aldı. Kalın, Bakü Güvenlik Zirvesi oturumunda yaptığı konuşmada küresel ortamdaki güven krizlerine, artan terör tehdidine ve bunların yol açtığı insani sonuçlara değindi. MİT Başkanı Kalın, 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'da hayatın normalleşmesi yönünde attığı başarılı adımlara dikkat çekti, Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barış anlaşması yapılmasının Kafkaslar'da istikrar ve kalkınma adına elzem olduğuna vurgu yaptı. Kalın, tesis edilecek kalıcı barışın aynı zamanda Zengezur Koridoru'nun açılması da dahil Azerbaycan-Ermenistan-Nahçıvan-Türkiye-Avrupa hattı bağlantılarını sağlayacağının altını çizdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

MİT Başkanı İbrahim Kalın, konuşmasında, hızla değişen ve giderek kırılgan hale gelen uluslararası sistemin Ukrayna ve Gazze savaşları bağlamında iki önemli küresel krizle karşı karşıya olduğuna da değindi. Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savaşı'nın uluslararası hukuk zemininde yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesiyle çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Kalın, 40 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze'deki savaşın durması için ateşkesin bir an önce sağlanmasının elzem olduğunu, kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun İsrail işgalini bitirerek iki devletli çözüm olacağına dikkat çekti. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önemini vurgulayan Kalın, güvenlik ve özgürlüğün Filistin halkının da en temel hakkı olduğunu, bu anlamda Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Gazze savaşının sona ermesi için açık ve kapalı çok yönlü istihbarat diplomasisi çalışmalarını devam ettireceğinin de altını çizdi.

Terörün küresel bir tehdit olduğunu, bu kapsamda DEAŞ, El Kaide, DEAŞ Horasan (ISKP), El Şebab, JNİM, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelenin müşterek yürütülmesi gerektiğini ifade eden Kalın, terör örgütlerinin ayrıştırılamayacağına, herkes güvende olmadan kimsenin güvende olamayacağına vurgu yaptı. Günümüz jeopolitiğinde giderek karmaşıklaşan tehditlerle mücadelede esir takaslarından ateşkes müzakerelerine kadar geniş bir yelpazede istihbarat diplomasinin de önemine değinen Kalın, Bakü Güvenlik Forumu'nun sekretaryasının oluşturulması suretiyle kurumsallaştırılması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: DHA

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