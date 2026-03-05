Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır\'a indi

Nahçıvan seferini yapan yolcuğu uçağı Iğdır'a indi. Iğdır protokolü tarafından çiçeklerle karşılanan Nahçıvanlılar, otobüslerle ülkelerine gidecek.

İran'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havaalanı'na insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. İnsansız hava aracının havaalanı terminal binasına isabet etmesiyle 2 kişi yaralandı, binada da hasara nede oldu. Saldırı sonrası Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

NAHÇIVAN YOLCULARI IĞDIR'A

Saldırı sebebiyle havaalanının kapatılması sebebiyle Bakü-Nahçıvan seferini yapan yolcu uçağı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na indi. 71 yolcusuyla saat 20.30 sıralarında havalimanına inen uçağı AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Vali Yardımcısı Ahmet Gökçecik, Azerbaycan Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Gürel, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Havalimanı Müdürü Fikret Bağca çiçeklerle karşıladı. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrolü yapılan Nahçıvanlılar, otobüslerle ülkelerine gitti.

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, "Nahçıvan'daki olay için üzüldüğümüzü söylemek isterim. Yaralılara geçmiş olsun ve acil şifalar diliyorum. Nahçıvan'daki olay yüzünden havalimanı bir süreliğine uçuşlara kapatıldı. Güvenlik açısından Bakü-Nahçıvan uçuşları Iğdır üzerinden yapılacak. Biz Nahçıvanlı Azerbaycanlı kardeşlerimizi burada görmekten mutlu olacağız. Iğdır Havalimanının ilk kez uluslararası bir uçuşa hizmet veriyor olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olacak" diye konuştu.