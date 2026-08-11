Balıkçılık Sezonu Başladı
Doğu Çin Denizi'nde yaz av yasağının ardından balıkçı tekneleri denize açıldı.
ZHOUSHAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Doğu Çin Denizi'nde üç aylık yaz dönemi av yasağının sona ermesinin ardından, özel izinli dört farklı gruptaki balıkçı tekneleri salı günü denize açıldı.
Başlangıçta 5 Ağustos olarak planlanan balıkçılık sezonunun açılışı, Dolphin Tayfunu nedeniyle ertelenmişti.
Kaynak: Xinhua
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