Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Havran\'da Tarım ve İstihdam Hedeflerini Açıkladı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Buluşması kapsamında Havranlı vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlarla da buluşan Akın, 'Balıkesir Modeli'yle 2029 yılına kadar 10 bin yeni istihdam sağlamayı, en az 1 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç etmeyi ve kenti sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından ilk 10 kent arasına yerleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Havran'da vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Akın, Çanakkale Deniz Savaşları'nın kahramanları Koca Seyit ve Ömer Çavuş'un memleketi Havran'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları denilince akla ilk olarak Havran'ın geldiğini belirten Akın, şunları dile getirdi:

"Balkan cephelerinde, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda vazifeye hiçbir zaman sırtını dönmemiş ve 276 kiloluk top mermisiyle düşmana geçit vermeyerek savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı Havran'ın evladıdır. O Koca Seyit ki savaştan sonra Balıkesir'de, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kendine maaş bağlatmak istemesi üzerine, 'Vatanım için ölürüm ama bu maaşı kabul edemem' diye cevap vermiş bir yiğit. Ulu Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi dünyada yüreği bu kadar temiz ve sağlam bir askere rast gelinmemiştir."

Kurtuluş Savaşı'nda mücadele verenlerin torunları olarak bugün aynı vatan aşkıyla Balıkesir'e hizmet ettiklerini belirten Akın, şöyle devam etti:

"Dağı taşı altın değerinde topraklar üzerinde yaşıyoruz. Zeytinimiz, zeytinyağımız dünya ile rekabet ediyor. Ortalama 11 milyon zeytin ağacımızın 1 milyon 150 bin tanesi Havran'da. Havran Mandalinası ve Havran Siyah İnciri gibi coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Türkiye dünyada bal üretiminde 2'nci sıradayken, Balıkesir Türkiye'deki bal üretiminde 16'ncı sırada. Havran da Balıkesir'in arıcılık merkezi. Ancak ne yazık ki son raporlardaki bal verimine baktığımızda kuraklıktan kaynaklanan bir düşüş olduğunu görüyoruz. Kovan başına ortalama 15 kilogramdan 11 kilograma gerilemiş durumdayız. Bu şekilde devam ederse arıcılığın ciddi tehditler altında kalacağını biliyoruz. Bununla ilgili de var gücümüzle çalışıyoruz."

"Tarım bizim geleceğimiz, geleceğimizden asla tasarruf etmeyeceğiz"

Tarımsal üretimi artırmak ve yaygınlaştırmak için 'Balıkesir Modeli' adını verdikleri planlı, sözleşmeli tarımsal kalkınma modelini geliştirdiklerini aktaran Akın, kırsa hizmet bütçesini 300 milyon liradan 500 milyon liraya çıkardıklarını kaydetti. Akın, "Tarım bizim geleceğimiz, geleceğimizden asla tasarruf etmeyeceğiz. Çiftçimizin ekipman, tohum, yem gibi girdi masraflarını karşılıyoruz. Havran'da da 500 zeytin üreticimize malzeme desteği sağladık. BASKİ'nin çalışmalarıyla bugüne kadar hiç su verilmemiş yüz binlerce zeytin ağacına can suyu verildi. Anadolu zeytinin anavatanı, zeytinimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

Büyükşehir'in 2024 yılında kendi tesislerinde ürettiği 6 bin ana arı yüzüğünü üreticilere dağıttıkları bilgisini paylaşan Akın, Balıkesir Modeli'yle 2029 yılında tarıma ilişkin hedeflerinden bahsetti. Akın, 10 bin yeni istihdam, en az 1 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç etmek ve Balıkesir'i sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından ilk 10 kent arasına yerleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

50 yıllık ihmal edilen altyapı sorunları olduğuna vurgu yapan Akın, şunları aktardı:

"50 yıldır ihmal edilen altyapı sorunlarını çözüyoruz"

"Altyapı ve yol çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Altyapı konusunda maalesef Türkiye'nin en sıkıntılı illerinin başında geliyoruz. 50 yıllık ihmal edilen altyapı sorunları var. Onun için yer altına ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Rahat uyumak istiyorsak önce altyapı sorunlarını çözmeliyiz. Havran Merkezdeki dere yatağında, ıslah çalışmalarına ihtiyaç var. Bunu da takip ediyoruz. Burada bir rekreasyon çalışması gerekiyor. Bunun yanında yine burada, Merkezde otopark ve Hal Bölgesinde kamyon garajı ihtiyaçlarını da not aldık. Tüm ihtiyaç alanlarına, tüm sorunlara hakimiz. Bunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Tüm yardımları, sağ elin verdiğini sol el görmeden yapıyoruz. Yoksulluğu yok etmek için de mücadele ediyoruz."

Havranlı muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Akın, Halk Buluşması'nın ardından muhtarlarla da bir araya geldi. Muhtarlarla olan buluşmaya Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'da katıldı. En önemli çalışma arkadaşlarının muhtarlar olduğunu söyleyen Akın, "Bütün mahallenin sorunlarıyla direkt muhatap olanlar muhtarlarımız. Bu nedenle sizin taleplerinizi özel olarak dinleyip bunlara çözüm önerilerimizi de birlikte oluşturacağız" ifadelerini kullandı.