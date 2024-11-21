Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarımda \'Balıkesir Modeli\'ni Hayata Geçiyor

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirecek projelerle çiftçilere desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 'Balıkesir Modeli'ni hayata geçireceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bu, bir Tarımsal Kalkınma Modelidir. Balıkesir Tarımsal Kalkınma Modeli, iddia ediyoruz, Türkiye'nin en önemli modellerinden bir tanesi olacak. ve bu şekilde çiftçimiz, köylümüz kazanacak. Köyünde çiftçilik yapan tarlasını terk etmeyecek" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB), çiftçinin yükünü hafifletecek 'Balıkesir Modeli'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Üreticilerin ihtiyaç duyduğu ekipman desteğinin yanı sıra tohum dağıtımlarıyla da sürdürülebilir tarımı güçlendiren BBB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, alım garantili projelerle de ürünlerin değerini artırıyor. Yerel çeşitliliği korumak ve ata tohumlarını yaygınlaştırmak için "Üreten Çiftçiye Destek Programı" kapsamında ilçelerde faaliyet gösteren toplam 9 ziraat odası, kooperatif ve derneğe tohum temizleme makinesi (Selektör) dağıttı.

Balıkesir Hayvan Pazarı'nda düzenlenen Tohum Temizleme Makinesi (Selektör) Dağıtım Töreni'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, üreticiler ve davetliler katıldı.

Saatte 2 ton tohum işleme gücüne sahip makineleri çiftçilere dağıtan Başkan Akın, memleketin kalkınmasının topraktan geçtiğini belirtirken tarımın ve hayvancılığın şehri Balıkesir'de hem üretenin hem de tüketenin kazanacağı 'Balıkesir Modeli'ni hayata geçireceklerini söyledi. Üretilen ürünlerin katma değeri arttırılarak hem iç hem de dış pazarda rekabet edebilir bir konuma ulaştırılması hedefleniyor.

"İddia ediyoruz Türkiye'nin en önemli modellerinden bir tanesi olacaktır"

Balıkesir'de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini arttırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Akın, Balıkesir'in tarımsal potansiyelinin çok büyük olduğunu söyledi. Akın, kentin sahip olduğu bu potansiyeli daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu çok büyük geniş coğrafyanın üzerinde çalışan, toprağını işleyen, hayvanıyla uğraşan, üretmeye çalışan çiftçimizin her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz. Çünkü bu memleketin kalkınması topraktan geçiyor. Balıkesir Modeli adı altında bir çalışma başlattık. Balıkesir modelini ilk defa söylüyorum. Bundan sonra çok sık duyacaksınız. Bu bir Tarımsal Kalkınma Modelidir. Balıkesir Tarımsal Kalkınma Modeli iddia ediyoruz Türkiye'nin en önemli modellerinden bir tanesi olacaktır. ve bu şekilde çiftçimiz, köylümüz kazanacak. Köyünde çiftçilik yapan tarlasını terk etmeyecek. Amacımız üreten vatandaşlarımın gönül rahatlığıyla hak ettiğini aldığını hissetmesi. Bunun için de açık net söylüyorum. Size en yakın Ahmet Akın değerli çiftçilerim."

"Zengin topraklarımız var ancak maalesef zengin toprakların fakirleşen çiftçileri var"

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Balıkesir'de de köyde yaşayan vatandaşların topraklarını terk ettiğini ifade eden Başkan Akın, bunun da en büyük nedeninin tarımsal girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar olduğunu söyledi. Çiftçilikle uğraşan anne ve babaların çocuklarını köyde tutamadığını belirten Akın, çiftçilik mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasında sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Başkan Akın, "Biz, tarımın ve hayvancılığın cenneti olan Balıkesir'de toprağa küsen, zarar eden çiftçimizi kalkındırıp ona her türlü desteği vermemiz gerektiğini söyledik. Bu geniş coğrafyanın çok önemli imkanları ve büyük potansiyeli var. Bu potansiyeli hep birlikte açığa çıkartalım istedik. Balıkesir'imizin etiyle, sütüyle büyük bir marka değeri var. Ama bizim hayvancılıkta üretimimize baktığımız zaman onlara bir artısı olmuyor. Sadece etimiz, sütümüz değil. Zeytinimiz, balımız da var. Bunlar sadece Türkiye'de de değil dünya üzerinde de kendini kanıtlamış. Bunlar memleketimizin gerçekleri. Ancak yaşanan bir gerçek daha var. O da ekonomik kriz. Bu krizin de en büyük nedeni girdi maliyetleri. Plansız ekonomi politikaları. Tarım politikalarının vatandaşa hizmet etmemesi. Zengin topraklarımız var ancak maalesef zengin toprakların fakirleşen çiftçileri var. Bu doğru değil. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"Planladığımız her ürüne de satın alma garantisi veriyoruz"

Planlanmayan politikalar olduğu zaman çiftçinin bedel ödediğini vurgulayan Başkan Akın, "İşte ben o bedeli çiftçimize ödetmeyeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Bu topraklarda 10 bin yıldır tarım yapılıyor. Buğdayın tarihi burada başlıyor ve binlerce ata tohumumuz var. Ancak gelinen noktaya baktığımız zaman kendi kendine yetemeyen ve ithal pazarına dönmüş bir ülke durumundayız. Biz bunu Balıkesir'de cesur, yürekli, çalışkan ziraat odamız, kooperatiflerimiz, belediyelerimiz ve çiftçilerimizle birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Tarımsal alanda ortaya çıkan acı gerçeği tersine çevirmek için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Başkan Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticimizin alın terini sokakta, tarlada bırakmamak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi tarımsal kalkınma. Türkiye'nin her yerine bakıldığı zaman planlanmayan bir tarım politikası var. Planlanmadığı zaman domatesler tarlada kalır. Ürünlerimiz hak ettiği fiyatını bulamaz. Ama planlaması gerekenler, bunu yapmadığı için yine biz Türkiye'de Balıkesir örneğiyle ortaya çıkarak Planlama Ajansımızı, Tarımsal Kalkınma modeliyle birleştirdik. Onun için planlıyoruz. Planladığımız her ürüne de satın alma garantisi veriyoruz."

"Asla particilik yapmıyoruz"

Gömeç'te 60 TL'ye alıcı bulamayan bamyaları 90 TL'ye üreticiden satın alıp katma değerini arttırarak 41 Dolar'a sattıklarını aktaran Başkan Akın, "Demek ki isteyince oluyormuş. Susamı da aldık. Onu da katma değeri yüksek hale getirip hem yurt dışına hem de diğer pazarlara satacağız. Bu destekler artacak" dedi.

Balıkesir'de büyük bir kooperatif ağını kurmak için büyük bir çalışma içerisinde olduklarının da bilgisini veren Başkan Akın, "Türkiye genelinde Balıkesir Kalkınma Modeli adı altında kooperatifçiliği de arttırmak için tüm sektör temsilcileriyle birlikte çalışacağız. Kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri de planlayarak ürettikleri ürünleri satın alacağız. Ayrıca 6 noktada ürünleri satmak, pazarlamak için Balıkesir Molası tesislerimizi de yapmaya başlıyoruz. Dayanışmayla ilerliyoruz. Asla particilik yapmıyoruz. Çünkü ben söz verdim. Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin baş şehri. Bu memleket milli birliğin, milli beraberliğin merkezi. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan milli birliğe, beraberliğin en güzel örneği Balıkesir'dir. Bunu da buradan ilan ediyorum" dedi.

Başkan Akın, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu topraklar için üreten üreticilerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Hep yanlarında olacağız. Desteklerimiz de artacak. Çünkü bizim bir mottomuz var, bizim bir anlayışımız var. O da şu. 'Çiftçimiz üretecek, Balıkesir'imiz kazanacak' Üreticimiz kalkınacak ve hep birlikte geleceğimizi kurtaracağız diyorum."