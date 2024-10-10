Balıkesir'de 10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü Kutlandı

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(BALIKESİR)- 10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Herkesin bir olduğu, beraber olduğu, ayrımcılığın olmadığı ve derdin memleket olduğunu da inşallah Balıkesir'den göstereceğiz. Ben bir Balıkesirli olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) iş birliğinde kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) Başkanı Mehmet Çalışkan günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptı. Başkan Akın'ın katıldığı programda Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu, Manisa Balıkesirliler Derneği, İzmir, Mustafa Kemal Paşa, Bursa, Ankara, İstanbul, Karacabey, İstanbul Havranlılar Derneği, Bodrum Balıkesirliler Derneği Başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Balıkesirliler de yer aldı.

Yurtdışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Balıkesirliler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen BALDEF Başkanı Mehmet Çalışkan "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli belediye başkanlarım, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Balıkesirli hemşehrilerim, yurtdışından Almanya'dan gelen Balıkesirliler Dernekleri Başkanı ve yöneticisi arkadaşlarım, Balıkesir'deki çeşitli derneklerin temsilcileri ve değerli hemşehrilerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ahmet Başkanımın dediği gibi daha güzel 10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü'nde birlikte olmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Ben bir Balıkesirli olmanın gururunu yaşıyorum"

Balıkesir'in milli birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirten Başkan Akın "Her yerde söylüyorum, bunu da bütün Türkiye öğrenecek. Milli birlik, Kuvayı Milliye ruhu nasıl Balıkesir'imizde varsa bu ruhun ne olduğunu tüm Türkiye'ye anlatacağız. Herkesin bir olduğu, beraber olduğu, ayrımcılığın olmadığı ve derdin memleket olduğunu da inşallah Balıkesir'den göstereceğiz. Ben bir Balıkesirli olmanın gururunu yaşıyorum. Buradaki tüm hemşehrilerimi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tek derdimiz memleketimizi İstanbul'da, İzmir ve Ankara arasında kalmışlıktan çıkarmak. O kadar büyük bir coğrafyamız var, o kadar güzellikler var ki çiftçisi ayrı bir potansiyel, sanayisi ayrı bir potansiyel, etrafı ve güzellikleri de ayrı bir potansiyel. Bu potansiyelleri ortaya çıkartarak çalışıp, mücadele edip; mutlu ve yaşanabilir, refah dolu, gençlerin terk etmediği, sosyal hayatın olduğu, insanların mutlu olduğu bir Balıkesir hayalimiz var. Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü programı bugün saat 18.00'de Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak olan kortej yürüyüşü ile devam edecek. Ünlü sanatçı Ali Çakar ise 19.15'te Zağnos Paşa Camii Meydanı'nda gerçekleştireceği konserde sevilen şarkılarını Balıkesirliler için söyleyecek.