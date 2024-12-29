Balıkesir'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

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(BALIKESİR)- Balıkesir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların kötü hava koşullarında olumsuzluk yaşamaması için harekete geçti.

Gönen, Edremit, Dursunbey, Havran ve Sındırgı gibi kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının olumsuz etkilerine karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde kış mesaisi başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yolların kapanmasını engelleyip buzlanmanın etkisini azaltarak olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), ızgara ve menfez temizliklerini düzenli aralıklarla gerçekleştirirken, tüm birimler sorumluluk alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Rüzgar, yıldırım ve fırtına nedeniyle zarar gören ağaç ve yeşil alanlara çevreye zarar vermeden müdahale ediliyor. Belediye ekipleri gerekli onarım ve bakım çalışmalarını her noktada gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama işlemlerine de devam ediyor. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri karla mücadele sırasında 7/24 nöbet esasına göre çalışırken bu kapsamda, 3 bin tona yakın tuz, 3 bin 400 ton kum ve 4 ton solüsyon stokları ile hizmet veriyor. Sındırgı'ya bağlı Bayraklı, Aktaş, Kınık güzergahlarında faaliyetlerini sürdüren ekipler, Dursunbey ilçesine bağlı Çelikler, Yassıören ve Çanakçı mahallelerinde kar küreme ve yol açma işlemlerini gerçekleştirdiler. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Gönen ve Burhaniye'de kapalı yol kalmazken Havran'da Kalabak ve Hanlar mevkii arası da ulaşıma açıldı.

82 kurtarıcı araç müdahaleye hazır

Kış şartlarında yoğun kar yağışıyla birlikte olması muhtemel araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı 82 kurtarıcı araç ile hizmet verecek. Kar yağışlarında kapanan yolları açmak ve kesintisiz ulaşım hizmetini sağlamak amacıyla kullanılan 25 greyder, 12 beko loder, 6 dozer, 13 loder, 2 paletli loder ve 24 kamyonun yer aldığı araç filosu, kritik noktalarda acil müdahaleler gerçekleştirerek olası kazaların da önüne geçiyor.

Donma riskine karşı tedbirler alınıyor

Altyapı çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kış mevsiminde yüksek kesimlerdeki terfi merkezlerinde donma riskine karşı önlemler alıyor. Sondaj bağlantı vanalarına özel uygulamalar yaparak olası aksaklıkların önüne geçiyor. Kış aylarında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek su baskınlarını en aza indirmek amacıyla BASKİ, yağmur suyu ızgara ve menfez temizliklerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Belirli bir program dahilinde ve uzman ekiplerce yürütülen bu çalışmalar ile ızgaralarda biriken kum, çakıl ve katı atık gibi materyaller temizlenerek tıkanıklıkların önüne geçiliyor.

"Can Dost" mobil aracı kış aylarında da sokak hayvanlarına destek oluyor

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için de çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği vermeye devam ederken yüksek kesimlerdeki yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını da gideriyor. 20 ilçeyi dolaşan "Can Dost" mobil hayvan bakım ve tedavi aracı, sokakta yaşayan canların kış aylarında da tedavi ve sağlık taramalarını gerçekleştirecek.

Zorlu kış şartlarında barınma, gıda ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan vatandaşlar, '444 40 10' iletişim numarasından Yakın Çözüm Merkezi'ne ulaşarak yardım talebinde bulunabilirler. Yakın Çözüm ekipleri, dar gelirli vatandaşların imkanlarını iyileştirmek için faaliyetlerine devam ediyor.