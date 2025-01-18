Balıkesir'de Sahte İlan Dolandırıcılığına Eş Zamanlı Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Sahte İlan Dolandırıcılığına Eş Zamanlı Operasyon

Balıkesir\'de Sahte İlan Dolandırıcılığına Eş Zamanlı Operasyon

Balıkesir merkezli 6 ilde internet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 25 kişi gözaltına alındı. 13 şahıs tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda dolandırıcılık malzemesi ele geçirildi.

18.01.2025 20:12  Güncelleme: 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALIKESİR merkezli 6 ilde, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar açarak, kahve makinesi, mobilya ve dron gibi ürünler için satış ilanları yayınladıkları ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmayı derinleştiren ekipler, Balıkesir merkezli Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana olmak üzere 6 ilde belirlenen adreslere 14 Ocak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen projeli soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınıp, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. İfadeleri alınan şüpheliler Erdek Adliyesine sevk edildi. 25 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 22 akıllı telefon, 15 sim kart, 1 sim kart muhafazası, 1 banka kartı, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 24 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Balıkesir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Sahte İlan Dolandırıcılığına Eş Zamanlı Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
20:36 Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:14:36. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Sahte İlan Dolandırıcılığına Eş Zamanlı Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.