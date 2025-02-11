Balıkesir\'deki Patlayıcı Fabrikasında 11 Ölü, İddianame Hazırlandı

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BALIKESİR'de, patlayıcı fabrikasında meydana gelen, 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, şirketin müdür vekili Cem Yılmaz (47), patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu (38) ve patlayıcı üretim müdürü Murad B. (42) ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa'nın (38) 2 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'ZSR Patlayıcı A.Ş.' isimli mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, geçen yıl 24 Aralık'ta patlama oldu. Patlamada Muhammet Ergin (35), Seçil Çapa (25), Seda Akın (36), Tuğba Demir (22), Elif Özgür (20), Tuba Sert (42), Müberra Sönmez (46), Selin Karanlıkoğlu (28), Çetin Karamüftüoğlu (39), Enes Kırmızı (29) ile Kimya Mühendisi Özlem Özçakır yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan

şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa tutuklandı, patlayıcı üretim müdürü Murad B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 8 sayfalık iddianame Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu, Murad B. ve Hulusi Yağız Aboumarsa iddianamede, sanık olarak yer aldı. Sanıklar hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her biri için birer kez tatbik edilmek üzere 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olay mahalline intikal eden ekiplerin, incelemelere patlamamış kapsüllerin tahliyesinin ardından başlayabildiği belirtildi. İncelemelerde fabrikanın çatı ve duvarlarının yıkıldığı, makinelerin tamamen tahrip olduğu ve cesetlerin büyük ölçüde deformasyona uğradığı tespit edildiği vurgulandı.

PATLAMA ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI KAYDI YOK

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede fabrikanın güvenlik kameraların olay günü saat 08.27.41'e kadar kayıt yaptığı, patlama anına ilişkin ise herhangi bir kayıt bulamadığına iddianamede dikkat çekildi. Bu durumun patlama nedeniyle kamera ve bağlı ekipmanların zarar görmesinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi. Patlamanın dış kaynaklı olmadığı da raporlandı.

Yaralanan işçiler Sedef Örs, Hamide İrgali ve Asuman Kara'nın tedaviye alınmalarının ardından verdikleri ifadelerinde "Rutin mesaimize başlamıştık. Herhangi bir olumsuzluk yoktu. Bir anda kendimizi moloz yığınları arasında bulduk" sözleri de iddianameye girdi.

PATLAMADA İKİ İHTİMALE DİKKAT ÇEKİLDİ

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan incelemelerde fabrikadan alınan numunelerde PETN, RDX, TNT ve kalsiyum sülfata rastlandığı belirtildi. İddianamede yer verilen uzman bilirkişi heyetinin raporuna göre, patlamanın kimyasal maddelerin infilakı ve üretim biriminde üst üste istiflenmiş kapsüllerin patlamasıyla gerçekleştiği vurgulandı. Kapsüllerin patlamasına neden olarak ise iki ihtimalin bulunduğu belirtildi. Patlamada yaşamını yitiren Selin Karanlıkoğlu'nun kurutma odasından aldığı bir kabın infilak etmesi veya lak hazırlama odasında lak sıvısının infilak edip, üretimi tamamlanıp, paketlenmiş kapsülleri infilak ettirmiş olmasıyla gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

KİMYA MÜHENDİSİ UYARIDA BULUNMUŞ

Patlamada yaşamını yitiren birim yöneticisi, kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın, iş yerinde üretimi tamamlanarak iş yerinin içerisine depolanan kapsüllerin başka bir yere taşınması konusunda talepte bulunduğu da iddianameye girdi. Diğer vardiya görevlileri tanıklar Sefai Akkın ile Süleyman Eroğlu'nun da kolluk güçleri tarafından alınan ifadelerinde fazla miktarda ürün depolandığını, Özçakır'ın üst amirlerine durumu bildirmesine rağmen sonuç alamadığını söylediğine de iddianamede dikkat çekildi. İddianamede, üretimi tamamlanmış ürünlerin uygun şartlara haiz başka bir depoya taşınması ve bu şekilde bir tedbirin alınmış olması halinde bu büyüklükteki patlamanın engellenebileceği ya da en az hasarla bertaraf edebileceği kanaati oluştuğu da vurgulandı.

3 KİŞİ ASLİ, 1 KİŞİ İSE TALİ KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda Şirket Müdür Vekili Cem Yılmaz, Patlayıcı Mesul Müdürü Serkan Bozoğlu ve Patlayıcı Üretim Müdürü Murad B., gerekli özeni göstermedikleri gerekçesiyle asli kusurlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa ise işletmenin çeşitli birimlerindeki görevlendirmeler noktasında koordinasyon ve uygunsuzlukları işverene bildirmemesi nedeniyle tali kusurlu bulundu. Patlamanın önlenebileceği veya hasarın azaltılabileceği vurgulanarak, yetkililerin ihmalinin altı çizildi.