Balıkesir\'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te yerin 11.04 kilometre altında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklandı.

BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Saat 00:24'te meydana gelen deprem yerin 11.04 kilometre altında oluştu. Depremin enlemi 39.19139 kuzey, boylamı ise 28.29083 doğu olarak açıklandı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

4 DAKİKA SONRA ARTÇI DEPREM

AFAD, 5.1 büyüklüğündeki depremden 4 dakika sonra saat 00.28'de Sındırgı merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir açıklama yaptı. "Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir" diye yazan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD: OLUMSUZ BİR BULUNMAMAKTADIR

AFAD tarafından depremin ardından yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı açıklamada "Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer bölgede herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını belirtirken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Depremin ardından vatandaşların yeniden ev ve iş yerlerine döndüğü, günlük yaşamın normale döndüğü ifade edildi.