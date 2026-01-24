Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir\'de 5.1 büyüklüğünde deprem
24.01.2026 00:32
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te yerin 11.04 kilometre altında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklandı.

BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Saat 00:24'te meydana gelen deprem yerin 11.04 kilometre altında oluştu. Depremin enlemi 39.19139 kuzey, boylamı ise 28.29083 doğu olarak açıklandı.

Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

4 DAKİKA SONRA ARTÇI DEPREM

AFAD, 5.1 büyüklüğündeki depremden 4 dakika sonra saat 00.28'de Sındırgı merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir açıklama yaptı. "Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir" diye yazan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD: OLUMSUZ BİR BULUNMAMAKTADIR

AFAD tarafından depremin ardından yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı açıklamada "Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer bölgede herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını belirtirken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Depremin ardından vatandaşların yeniden ev ve iş yerlerine döndüğü, günlük yaşamın normale döndüğü ifade edildi.

Balıkesir, Sındırgı, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • rr7bcxy6sd rr7bcxy6sd:
    İstanbul beylildüzünde hissettik çok kısaydı ama çaprazlama vurdu 3 0 Yanıtla
  • 369963 369963:
    allhahim bu acıyı çocukları ve hayvanlar hürmetine buz bir daha yaşatmasın 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.