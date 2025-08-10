Balıkesir Sındırgı\'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

"Şu an can kaybımız yok"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada, merkez üssü Sındırgı olan depremde, alt katı eczane olan ve üst katında 6 kişinin yaşadığı 2 katlı binanın yıkıldığını söyledi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Sak, şöyle konuştu:

"(İlçe merkezinde yıkılan bina) 6 kişi yaşıyor burada. 4 kişiye ulaşıldı. 1 vatandaşımıza şimdi ulaşıldı, onu çıkarma çalışmaları devam ediyor. 1 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onun nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Diğer mahallelerimizde yaklaşık 10'un üzerinde yıkılma var. Tek katlı, kerpiç ve betonarme binalarımızda. Oralardan can kaybı gelmedi ama bütün birimlerimizle tetkik yapmaya çalışıyoruz. Köylerin yüzde 60-70'ine ulaşmış durumdayız. Şu an için yıkılan binalarımız ve camilerimiz var ama can kaybımız yok."

İlçede toplanma yerlerinin olduğunu aktaran Sak, İzmir, Manisa ve İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin vatandaşlara erzak yardımı yapacağını, geceyi bu şekilde en kolay şekilde atlatmaya çalışacaklarını ifade etti.