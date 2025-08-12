Balıkesir ve Manisa'da Deprem Hasar Tespiti - Son Dakika
Balıkesir ve Manisa'da Deprem Hasar Tespiti

Balıkesir ve Manisa'da Deprem Hasar Tespiti
12.08.2025 17:17
Bakan Kurum, Balıkesir ve Manisa'daki depremin ardından hasar tespiti ve kurtarma çalışmalarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün depremde ağır hasar aldığının tespitini yaptık." dedi.

Bakan Kurum, Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Balıkesir Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, pazar günü yaşanan depremin ardından 800'den fazla artçı deprem meydana geldiğini belirtti.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm birimleriyle sahada olduğunu, çalışmaları koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürdüklerini anlatan Kurum, bu kapsamda AFAD koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak depremde zarar gören ya da yıkılan evler için çalışmaları süratli şekilde başlattıklarını aktaran Kurum, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da tamamlandığını anımsattı.

Devletin tüm birimleriyle ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Kurum, "Hasar tespiti ekiplerimiz başta Balıkesir olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde 37 mahallede, 774 binada tam 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptı. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün depremde ağır hasar aldığının tespitini yaptık." diye konuştu.

"Hasar tespit çalışmalarımızın sonlanmasını beklesinler"

Şu ana kadar gelen taleplerin hızlı şekilde incelendiğini dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hemen koşup incelemelerimizi yapıyoruz. Ancak biz vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de vatandaşımız istese de istemese de bilhassa Sındırgı merkezdeki tüm binaların arama-taramasını yapacağız. Bugün ekip sayısını 250'ye çıkarıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam şudur: Ekiplerimiz bu manada girilmedik bina, çalınmadık kapı bırakmayacaklar ama vatandaşlarımız kendilerinin riskli gördüğü binaya ya da hasar gören binaya kesinlikle girmesin, yaklaşmasın. Hasar tespit çalışmalarımızın sonlanmasını beklesinler. Yapılan her hasar tespiti aynı gün içerisinde duyurulacak. Hem Kaymakamlığımız hem Valiliğimiz hem AFAD'ımız hem de Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz de bu binaları ilan edecek. Bakanlığımızın ekipleri hasar tespit çalışmalarını yapmasına müteakip binaları hasarsız olarak belirtilen vatandaşlarımız binalarına girebilir, onun dışında tespiti yapılmamış veya ağır hasarlı, orta hasarlı olan binalara kesinlikle girilmemesini buradan ifade etmek istiyorum."

"1,5 ay içerisinde köy konutlarımızın inşası başlayacak"

Bakan Kurum, depremde ağır hasar gören, acil yıkılacak ya da yıkık binalarda yaşayanlar için Balıkesir Valiliği koordinesindeki misafirhane ve otellerde barınma imkanı sağlandığını belirtti.

Depremde hasar gören, özellikle de köylerde yaşayan vatandaşların konteyner ihtiyacına yönelik olarak AFAD'ın bugün yaklaşık 60 konteynerin kurulumunu tamamlayacağını aktaran Kurum, "Buna ilaveten valiliğimizin yine çalışmalarıyla birlikte bugün konteyner isteyen, depremde hasar görmüş, evi yıkılmış tüm vatandaşlarımızı akşam itibarıyla konteynerlere yerleştirmiş olacağız. Cuma gününe kadar Sındırgı'nın tamamında vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de taramalarımızı tamamlamış olacağız ve fotoğrafı net şekilde Sındırgılı hemşehrilerimizle paylaşmış olacağız." dedi.

Tarama çalışmalarının ardından AFAD'ın hak sahipliği çalışmalarının devam edeceğini bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Sındırgı merkezde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca (TOKİ) yapmış olduğumuz konutlarımız var. Buradan 100 konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz ve inşallah mayıs ayı içerisinde de bu konutların teslimini yapmış olacağız. Köy konutlarına ilişkin arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik, 1,5 ay içerisinde köy konutlarımızın inşası başlayacak ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde yerinde, çelikten köy evleri yapıyor olacağız. Diğer taraftan telef olmuş hayvanlarımıza ilişkin Valiliğimiz gerekli desteği ve yardımı Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yürütüyor olacak. 48 ahırımız depremden hasar görmüş. Burada da vatandaşlarımızın geçici ahırlarıyla ilgili desteklerimizi Valiliğimizin, AFAD'ımızın koordinasyonunda yapıyor olacağız."

"Gelin hep birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim"

Bakan Kurum, devletin her depremde, selde, afette olduğu gibi vatandaşın yanında olduğunu, vatandaşların dertleriyle birebir ilgilendiklerini ve hızlı şekilde çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Kurum, benzer acıların bir daha yaşanmaması için evlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurum, "Hep birlikte, siyaset üstü bakışla Balıkesir Belediyemize de, Sındırgı Belediyemize de, 81 ilimizdeki diğer belediyelerimize de çağrımız, 'gelin, hep birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim.' Bu anlamda Bakanlığımız, belediyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bizden talep edecekleri işlerle ilgili her türlü desteği verecektir, devletimiz her türlü desteği verecektir. Gerekli adımları hep birlikte atmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada belediyelerimizden de kentsel dönüşüm noktasında daha aktif olmalarını bekliyoruz. Gelin hep birlikte el ele, omuz omuza bu dönüşümü gerçekleştirelim, bu acıları bir kez daha yaşamayalım." diye konuştu.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kurum, yıkılan bir bina hakkındaki "kolon kesme" ve "ısıya maruz kalma" iddialarına ilişkin, söz konusu iddiaların incelendiğini, savcılığın gerekli tahkikatı yapacağını söyledi.

Sorumluluğu olanlar varsa bunun hesabının sorulacağını vurgulayan Kurum, "Bina sahibi ve müteahhidine ilişkin Adalet Bakanlığımız bir karar verdi, incelemelere müteakip de gerekli hukuki ve adli soruşturmalar sürecektir." dedi.

Bölgede misafirhane ve sağlam binaların bulunduğunu anlatan Kurum, yeterli talebin görülmediği yerde konteynerlerin ve gereken tedbirlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Balıkesir, Sındırgı, Deprem, Güncel, Manisa, Çevre, Tarım, Son Dakika

