Bandırmaspor Yeni Stadyum Talep Ediyor

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(BALIKESİR)- Bandırmaspor'un yeni stadyum talebiyle ilgili açıklamalar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sporun siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayarak, "Sporun siyaseti olmaz. Onun için ben tüm milletvekillerimize de rica ediyorum. Bir olacağız. Beraber olacağız. Hep birlikte bu işi halledeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırmaspor'un "Stadyum Talebi Taraftar Gruplarının Birlik İçinde Olması ve Bandırmaspor'a Destek" konulu düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Bandırma Cumhuriyet Meydanında düzenlenen açıklamaya Başkan Akın'ın yanı sıra Bandırmaspor Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kuter, Bandırmaspor Onursal Başkanı Onur Göçmez, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırmaspor Futbol Takımı oyuncuları, Bandırmaspor taraftarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bandırmaspor yöneticileri, Bandırmaspor'un rakipleriyle eşit şartlar altında mücadele vermek istediğini belirterek yeni bir stat yapımının zaruri ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirten takım yöneticileri, devletin ve yerel yönetimlerin el ele vererek bu taleplerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

"Taraftarlarımızı sağlıklı şartları olan bir statta ağırlamak istiyoruz"

Bandırmaspor adına yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bandırmaspor olarak rakiplerimizle aynı şartlarda mücadele vermek istiyoruz. Taraftarlarımızı ulaşabilecekleri, üşümeyecekleri, hasta olmayacakları sağlıklı şartları olan bir statta ağırlamak istiyoruz. Bu konun siyaset üstüdür. Bu konu çocuklarımız, gençlerimiz ve ülkemiz için bir ihtiyaçtır, zorunluluktur. Devletimiz ve yerel yönetimlerimiz el ele bu talebimizi yerine getirmelidir. Önerimiz şudur. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ticaret odamız, konunun tüm tarafları ve Bandırmaspor Kulübümüzün yetkililerinden oluşacak komite oluşturulmalıdır. Spor Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıklarımız ziyaret edilmeli, projelerimiz anlatılmalıdır. Şimdi birlik olma zamanıdır. Bandırmaspor Süper Lig'de kendi evinde maçlarını oynayacaktır."

"Sporun siyaseti olmaz"

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın daha önce gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde söz verdiğini hatırlatan Başkan Ahmet Akın ise konunun muhataplarından oluşan bir komisyonla kendisinden randevu talebinde bulunulduğunu söyledi. Randevu talebiyle ilgili dönüşün yakında olacağını belirtenAkın, "Şimdiden Sayın Bakanıma vereceği destekler için teşekkür ediyorum. Biz, 9 kardeş milletvekiliyiz. Bütün milletvekilliğim sürecinde böyle söyledim. ve Balıkesir'de 20 ilçelerimizde bu Kuvayi Milliye ruhunu hep birlikte inşa etmek için bir çaba içerisindeyiz. Sporun siyaseti olmaz. Onun için ben tüm milletvekillerimize de rica ediyorum. Bir olacağız. Beraber olacağız. Hep birlikte bu işi halledeceğiz. ve bu işin mihmandarlığını da ben yapmaya hazırım. Söz veriyorum" diye konuştu.

"Her türlü imkanımızı kullanarak butik bir stat yapmaya hazırız"

Bandırma'da butik bir stat yapılması sözü verdiklerini söyleyen Akın, "Bunu da devletimizin, Sayın Bakanımızın da destekleriyle hep birlikte yapacağız. Bandırmasporlu hemşehrilerim rüzgarda Ağustos'ta üşüyorlar. Gece maçı oynayamıyorlar. Bunun için de benim bir teklifim var. Biz, Sayın Bakanımla'da görüştükten sonra milletvekillerimle de görüştükten sonra Onur Göçmez Bandırmaspor Tesisleri'nin oradaki bölgeye her türlü imkanımızı kullanarak butik bir stat yapmaya hazırız. Hızlıca, bir cevap bekliyoruz. Bakanlığımız, hükümetimiz bu işin içinde midir? İçinde olacağını ben yürekten inanıyorum. Çünkü burada siyaset yapmak doğru değil. Burada birlik ve beraberlik olmak zorunda" dedi.

Bakan Bak'ın, Bandırmaspor taraftarının stat talebini geri çevirmeyeceğine inandığını ifade eden Akın, "Bandırmasporumuz için yapılacak tüm planlamalara hazırız" diye konuştu.