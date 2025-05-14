Bangladeş Heyetinden Sancaktepe'ye Ziyaret

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliği kapsamında İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Bangladeş heyeti, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i makamında ziyaret etti.

İBB ve UNIDO iş birliğiyle İstanbul'da temaslarda bulunan Bangladeş heyetinden Proje Yöneticisi Dr. Rana Pratap Singh, Maliye Bakanlığı'ndan Dr. Kazi Shahjahan, Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Dr. Syed Shahjahan Ahmed, Kamu Yönetimi Bakanlığı'ndan Muhammad Nazrul İslam ve Sirajgang Belediye Başkanı Muhammad Kamrul İslam, Yeğin'i makamında ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkına Teşkilatı öncülüğünde katı atık konusunda Bangladeş'te hayata geçirilecek "Bangladeş'te Sürdürülebilir Plastik Kullanımı ve (Deniz) Çöplerinin Önlenmesine Yönelik Entegre Yaklaşım" projesi için Türkiye'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan heyete, Yeğin de Sancaktepe Belediyesi olarak katı atık konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Katı atık konusunda taraflar karşılıklı iş birliği sağlarken Yeğin, şunları söyledi:

"Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Belediyemiz, sıfır atık hedefi doğrultusunda atıkları geri dönüştürerek, doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum demektir. Sürdürülebilir bir gelecek için çevreyi koruyor ve sıfır atık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Daha temiz bir dünya için hep birlikte çalışalım. Siz değerli konuklarımız ile birlikte yapacağımız iş birliği ile bu sürece katkı sağlayacağına inanıyor kıymetli misafirlerimize ve İBB Atık Şube Müdürü Sayın Saffet Altındağ'a ziyaretleri ve iş birliğimiz için teşekkürlerimi sunuyorum."