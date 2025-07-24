Baro, Filistin'deki Hak İhlallerini Tartıştı - Son Dakika
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Baro, Filistin'deki Hak İhlallerini Tartıştı

Baro, Filistin\'deki Hak İhlallerini Tartıştı
24.07.2025 00:01
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İstanbul 2 No'lu Barosu, "Uluslararası Adalet Günü" kapsamında hukukun üstünlüğü ve evrensel adalet ilkesi karşısında uluslararası hukuk kurumlarının durumu ve Filistin'de yaşanan hak ihlallerinin değerlendirildiği bir program düzenledi.

İstanbul 2 No'lu Barosu, "Uluslararası Adalet Günü" kapsamında hukukun üstünlüğü ve evrensel adalet ilkesi karşısında uluslararası hukuk kurumlarının durumu ve Filistin'de yaşanan hak ihlallerinin değerlendirildiği bir program düzenledi.

Baro binasındaki etkinlikte, Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan insan hakları ihlalleri ele alınırken, Filistinli esirlerin maruz kaldığı ihlallere ilişkin video gösterimi yapıldı.

Programda konuşan İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Gazze'de yaşananları hukukçular olarak "soykırım" şeklinde nitelendirdiklerini söyledi.

Baro olarak hazırladıkları 8 klasörden oluşan delil dosyasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunduklarını belirten Şamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu soruşturmanın başındaki savcıyla görüştüm. Hazırladığımız dosyaları inceleyerek şunu söylediler, 'Devletler de başvurdu ancak en iyi delilli, en nitelikli, üzerinde en çok çalışılmış başvuru sizin başvurunuz. Dolayısıyla bize müracaatlarınızı ve delil aktarımınızı her zaman bekliyoruz.'"

Şamlı, aynı dosyanın BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne de sunulduğunu aktararak, "Ben şuna inanıyorum, haklı olanlar güçlüdürler. Adaletten ayrılmayanlar güçlüdürler. Silah ve maddi güce sahip olanlar, kendilerini güçlü hissedenler hakikatte zayıftır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Uluslararası Adalet Divanında, Birleşmiş Milletler'de Gazze'deki soykırımla ilgili her ne karar çıkarsa çıksın, bütün insanlık vicdanında şu anda İsrail mahkum olur." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise İsrail'in bölgede yürüttüğü politikaların küresel güç odaklarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Turan, " Kudüs'te, Batı Şeria'da ve Gazze'de cehennem hayatı yaşanıyor. İsrail, Filistin topraklarını işgal eden bir yapı olmanın ötesinde, emperyalist bir organizasyonun Doğu Akdeniz garnizonudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te Gazze'ye yapılan saldırılar ve Filistin halkına yönelik soykırımlardan sonra grup toplantısındaki bir açıklamasını hatırlatan Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımız şu ifadeyi kullanmıştır, 'İsrail'in İsrail'den ibaret olduğunu zannedenler ya cahildir ya da gafildir.' demiştir. Bunun böyle olduğunu yaşadığımız iki yılda maalesef anlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Uluslararası Hukukçular Birliği Başkanı Necati Ceylan da katıldı.

Kaynak: AA

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