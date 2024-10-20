09.00 - İzmir Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
10.0 0- İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda, başkanlık için seçim yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
11.00 - Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Diyarbakır Sur İlçe Başkanlığı kongresine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)
11.00- TÜRK-İŞ, Tandoğan Meydanı'nda "Zordayız Geçinemiyoruz" emek buluşması düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00- Emekçiler Dayanışması, Kartal Meydanı'nda hayat pahalılığına karşı eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Kozan Köyünde pamuk hasadına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)
16.00- TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sultangazi ilçe binası açılışına ve Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına, Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor- Kasımpaşa ve Samsunspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (SİVAS- İSTANBUL- ANTALYA - SAMSUN)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Baro Seçimleri ve Emek Buluşmaları - Son Dakika
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