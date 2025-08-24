Başakşehir'de Silahlı Saldırı ve İntihar Tehdidi - Son Dakika
Başakşehir'de Silahlı Saldırı ve İntihar Tehdidi

Haberin Videosunu İzleyin
Başakşehir\'de Silahlı Saldırı ve İntihar Tehdidi
24.08.2025 20:19
Haberin Videosunu İzleyin
Başakşehir\'de Silahlı Saldırı ve İntihar Tehdidi
Haber Videosu

Boşanma aşamasındaki eşini vuran şüpheli, intihar tehdidinde bulundu. Polis ikna etmeye çalışıyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde eşini yaralayan ve kaçamayacağını anlayınca silahı kendi başına dayayan şüpheli, 5 saat sonundan ikna edilerek gözaltına alındı.

KURYE KILIĞINDA İÇERİ GİRDİ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VURDU

Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir siteye kurye kılığında giren E.Y. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi İ.Y.'yi silahla göğsünden vurdu.

Boşanma aşamasındaki eşini vurup silahı kendi başına dayadı: 5 saatte ikna edildi

DURUMU AĞIR

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA SİLAHI BAŞINA DAYADI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.Y.'nin yerini kısa sürede tespit ederek, takibe başladı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan E.Y., boş bir arazide silahı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye eğitimli müzakereci ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşini vurup silahı kendi başına dayadı: 5 saatte ikna edildi

5 SAATTE İKNA EDİLDİ

Ekiplerin 5 saat süren müzakeresinin ardından şüpheli E.Y., elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

