Başakşehir\'de Silahlı Saldırı ve İntihar Tehdidi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde eşini yaralayan ve kaçamayacağını anlayınca silahı kendi başına dayayan şüpheli, 5 saat sonundan ikna edilerek gözaltına alındı.
Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir siteye kurye kılığında giren E.Y. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi İ.Y.'yi silahla göğsünden vurdu.
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.Y.'nin yerini kısa sürede tespit ederek, takibe başladı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan E.Y., boş bir arazide silahı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye eğitimli müzakereci ve özel harekat polisleri sevk edildi.
Ekiplerin 5 saat süren müzakeresinin ardından şüpheli E.Y., elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
