Basın Mensupları Adıyaman'ı Ziyaret Etti

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Ulusal ve uluslararası basın mensupları deprem bölgesi Adıyaman'da

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 11 ülkeden 50'si yabancı uyruklu toplam 100 gazeteciyi deprem bölgesine gezi düzenledi.

Gezinin ilk durağı olan Adıyaman'da 6 Şubat Depremlerinden sonra yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan başta olmak üzere bir çok ülkeden basın mensupları Adıyaman'ı gezdi.

Gazeteciler ilk olarak Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. İndere konutlarının yapıldığı bölgede bulunan seyir terasında Vali Osman Varol tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensupları bilgilendirildi.

Basın mensupları daha sonra İndere ve Örenli Bölgelerinde yapılan konut alanları gezdirilerek, konutlar incelendi.

Daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde ki rezerv alan ve ticaret merkezini gezen gazeteciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Adıyaman Ulu Cami ile Mor Petros Mor Pavlos kilisesindeki restorasyon çalışmalarını yerinde gördü. Burada yetkililerden bilgi aldı.

Burada konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Özellikle geçici yaşam alanlarının başlangıcına ilk anda başladı. Hemen arkasından bir ay içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Toplam 99 ihalede 81 bin 889 bağımsız bölümün şuanda inşaatını devam ettiriyoruz. Yaklaşık 30 bin konutunda inşallah önümüzdeki ay içerisinde vatandaşlarımıza teslimini planlıyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat İşleri Yapı Daire Başkanı Şengül Goncagül ise "Yapının orgjinali, özgünlüğü ve mevcut taşlarını kullanmak ana hedefimizdir. Yapıyı eski haline orjinal haline getireceğiz. Şuan restorasyon, etütler uzun sürdüğü için geç başladı ama bu yılın sonunda Ardalık ayının sonunda restorasyonu tamamlayıp, kilisemizi yeniden ibadete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.