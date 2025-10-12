Başkan Aşgın'dan Pazarcılara Sert Uyarı - Son Dakika
Başkan Aşgın'dan Pazarcılara Sert Uyarı

Başkan Aşgın\'dan Pazarcılara Sert Uyarı
12.10.2025 16:29
Çorum Belediye Başkanı Aşgın, pazarda esnafa müşteri dürüstlüğünü hatırlattı, tezgah kapattı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi Pazarı'nda zabıta ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

VATANDAŞA 'SİNEK' DİYEN ESNAFA İŞLEM

Denetim sırasında bir esnafın, vatandaşlara hakaret ettiğini ve "Sinek" dediğini öğrenen Aşgın, duruma tepki gösterdi. "Müşteri sinek değil, velinimettir. Böyle konuşan burada esnaflık yapamaz" diyen Aşgın, ilgili esnaf hakkında işlem yapılması talimatını verdi.

Pazara denetime giden belediye başkanı, esnafın hakaretlerini duyunca çileden çıktı

TEZGAHI KAPATTIRDI

Pazarda bir vatandaş ile esnaf arasında yaşanan tartışmaya da müdahale eden Başkan Aşgın, tarafları dinledikten sonra, "Vatandaşa efelenmek yok. Kimse kimseyi aldatmayacak, müşteri haklıdır" diyerek esnafın tezgahının kapatılması talimatını verdi.

Pazara denetime giden belediye başkanı, esnafın hakaretlerini duyunca çileden çıktı

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ GÜVEN VE SAYGIDIR"

Başkan Aşgın, satış alanlarının düzenine ve vatandaşla kurulan iletişime dikkat çekerek, "Satış alanları düzenli olacak, kimse vatandaşa kötü davranmayacak. Bizim önceliğimiz esnafla vatandaş arasında güven ve saygıdır" dedi.

Pazara denetime giden belediye başkanı, esnafın hakaretlerini duyunca çileden çıktı

PAZARCILAR TEPKİLİ

Bazı pazarcılar ise Başkan Aşgın'ın tutumuna tepki göstererek, uygulamaların fazla sert olduğunu savundu.

Kaynak: DHA

