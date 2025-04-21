Başkan Böcek, Dünya Çocuklarını Ağırladı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 26'ncı Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Antalya'da bulunan dünya çocuklarını makamında konuk etti. Başkan Böcek, 10 farklı ülkeden gelen çocuklarla sohbet ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

26'ncı Antalya Uluslararası Çocuk Festivali için Kırgızistan, Gana, KKTC, Tayland, Azerbaycan, Estonya, Romanya, Rusya ve Özbekistan'dan gelen konuk ülke çocukları, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Böcek, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri' dediği Antalya'da, 10 farklı ülkeden gelen dünya çocuklarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Dünya çocuklarının barış ve kardeşlik içinde bir araya gelmesi gurur kaynağıdır"

Başkan Böcek, "Bu özel günde, dünya çocuklarının barış ve kardeşlik içinde bir araya gelmesi, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır ve bu bayramı bizlere Ata'mız armağan etmiştir. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. Başkan Böcek, konuk ülke çocuklarıyla sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi. 10 farklı ülkeden festival kapsamında Antalya'ya gelen çocuklar da Başkan Muhittin Böcek'e yörelerine ait hediyeleri takdim etti. Başkan Muhittin Böcek, konuk ülke çocuklarıyla ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.