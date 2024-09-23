Başkan Kaya\'dan Çöp Taşıma Açıklaması

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Başkan Kaya çöp dökme tartışmasına açıklık getirdi: "Çöpleri toplamak bizim, taşıma görevi ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin görevidir"

TRABZON - Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Ahmet Kaya, ilçe belediyesi olarak görevlerinin çöpleri toplamak ve aktarma istasyonuna götürmek olduğunu belirterek, "Çöpleri atık tesisine taşıma görevi bize değil, Büyükşehir Belediyesi'ne aittir" dedi.

Başkan Ahmet Kaya, Deliklitaş Çöp Aktarma İstasyonu önünde bugün basın açıklaması düzenledi.

"Bugün arkamızda gördüğünüz çöpler nedeniyle ulusal basında gündem olduk" diyen Kaya "Bu noktaya nasıl geldik? Bundan birkaç gün önce, Trabzon'umuzun doğu ilçelerinde şiddetli yağışlar oldu, özellikle Sürmene, Araklı, Arsin ve Yomra ilçelerimiz bu selden çok etkilendi ve orada bir takım tahribatlar oldu. Bu tahribatlardan bir tanesi de bizim TRABRİKAB'ın katı atık yakma tesisine Arsin'den geçişi sağlayan köprüde meydana geldi. Bizim Trabzon'dan topladığımız çöpleri alıp oradaki tesislere taşıyan araçların üzerinden geçtiği köprü selde zarar gördü, dolayısıyla bu zarar sonrasında büyük araçlar, yani TIR'lar o köprüden geçemez oldu" diye konuştu.

Kaya, çöpü taşıma görevinin ilçe belediyesi olarak kendi görevleri olmadığını ifade ederek "Bizim görevimiz Trabzon'un 87 mahallesinden çöpleri toplamak, buradaki bertaraf istasyonuna getirip teslim etmek. Bu çöpleri buradan alıp Araklı'ya, tesise getirme görevi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin görevidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinin görev ve sorumluluklarını belirtiliyor. Burada büyükşehre çöpleri taşıma görevi veriliyor, aynı kanunda bize de 'büyükşehir atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak zorundasınız' diyor. Benim görevim, ilçe belediyesi olarak çöpleri toplamak ve buraya taşımak, Buradan da bu çöpleri alıp Araklı'daki tesise getirme görevi büyükşehir belediyesinin görevi, benim değil" şeklinde konuştu.

"Çözüm üretmek adına gayret gösterdik"

Trabzon'un doğu ilçelerinde yaşanan sel nedeniyle olağanüstü bir durumun oluştuğunu ve büyük araçların geçiş yaptığı köprünün yıkıldığını hatırlatan Başkan Kaya, bunun üzerine çözüme yardımcı olmak adına Ortahisar Belediyesinin araçlarının atık tesisine yönlendirildiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Köprü yıkılınca büyükşehrin araçları buradan çöpleri alıp oraya taşıyamadılar. Ne dediler? Temizlik İşleri Müdürümüz buradadır, benim bilgim dışında ama benim bilgim olsa, ben de aynı yönde karar verirdim, onu da söyleyeyim. Dediler ki 'Madem bu köprü yıkıldı büyük araçlar geçemiyor, bu çöpleri ancak küçük arabalarla taşıyabiliriz. Ortahisar Belediyesinin araçları, topladığı çöpleri getirsin, direkt buraya teslim etsin, döksün.' Çünkü arkadaşlar çöp toplayabilmek için dolan araçlarını boşaltmak zorundalar. Şimdi çöpü topladılar, arabalar çöp doldu, benim bu çöpü bir yere dökebilmem lazım ki çalışabileyim, çöp toplayabileyim. Dolayısıyla arkadaşlar da buradan gidiş geliş 2 saatlik yol, iyi niyet gösterdiler, görevimiz olmamasına rağmen çözüme katkı vermek adına araçlarımızı oraya yönlendirdiler. Bizim 14 tane çöp toplama aracımız, 47 personelimiz buradan topladıkları çöpleri oraya getirdiler. Giderken yolda araçlarımızın önünü kesildi. Araçlarımız orada resmen alıkonuldu. Bakın bir hukuk devletinden bahsediyorum, bir garabetten bahsediyorum, bir acziyetten bahsediyorum. Benim 14 tane çok toplama aracım, 47 tane personelim orada bir-iki saat değil, 11 saat boyunca alıkonuldu! Bu ülkenin kolluk kuvvetleri, bu şehrin valisi neredeydi? Bunu soruyorum. Şimdi görevimiz olmamasına rağmen sırf şehrin çöpü toplandı, dökülecek yer yok, araçlar taşıyamıyor diye, yardım edelim düşüncesi ile araçlarımızı oraya yönlendirdik, benim araçlarımın başına bir şey gelse, personelimin burnu kanasındaydı, bunun hesabını kim verecekti? 11 saat alıkonulmadan bahsediyorum. Bir saat, iki saat değil, 11 saat boyunca 47 personelimin, 14 aracımın orada alıkonulduğundan bahsediyorum. Hiçbir yetkiliden ses çıkmadı. Sayın Valimizi aradım durumu izah ettim, 'Bir şey olmaz başkanım görüşülüyor çözülür' dedi" açıklamasında bulundu.

"Önümüzde 2 şık vardı"

Çöplerin boşaltılamaması dolayısıyla Ortahisar'da 11 sat boyunca çöp toplanamadığını söyleyen Başkan Kaya, "Bu süreçte ne oldu? 11 saat boyunca 87 mahallede çöp toplaması gereken araçlarımız, çöp toplayamadı ve dün basına 'Ortahisar'da ne oluyor, çöpler toplanmıyor' diye haberler geldi. Peki bu durumda biz ne yapmalıydık? Önümüzdeki 2 şık vardı; biri Trabzon'daki çöp toplamayı bırakacaktık, araçlarımızı yine oraya gönderip 11 saat, 25 saat, 30 saat yine orada rehin alınmayı bekleyecektik ya da çöpleri getirip görevi olana, 'Al benim görevim toplamak, senin görevin de çöpleri taşımak" diyerek sahibine teslim etmekti. Biz de onu yaptık, getirdik, dedik ki; Bizim görevimiz olmamasına rağmen, sırf çözüme katkı vermek için çöpleri kendi araçlarımızla oraya taşıdık fakat gördük ki sahip çıkan yok." ifadelerini kullandı.

"Araklı'da çöp göndermeme kararı aldım"

Yaşanan olaylar üzerine Araklı'ya çöp göndermeme kararı aldığını aktaran Başkan Kaya, "Arkadaşlara da dedim ki;'Niye göndereyim, çöpleri taşıma görevi benim görevim olmamasına rağmen bir çözüm üretme gayreti içindeyim, personelimi araçlarımı riske atıp oraya gönderiyorum ama sahipsiz bırakılıyorum. Hem de 11 saat boyunca. Olacak iş midir bu? Hangi vicdan bunu kabul eder? Akşam da Ahmet Metin Genç başkan aradı beni, o da çözüm arayışında. Konuştuk, durumu anlattım. 'Zor şartlardayız, birbirimize destek olalım' dedi. Elbette başkanım, destek olmak için biz vazifemiz olmamasına rağmen araçlarımızı oraya önderdik çöpü taşıma görevi sizindir, bizim görevimiz çöpleri toplamaktır. Bize yer göstereceksiniz, çöpe oraya dökeceğiz. Oradan da kim alıp taşıyacaksa taşıyacak" diye konuştu.

"Geçici bir tedbir olarak çöpleri bu alana döktük"

Çöplerin Deliklitaş'taki alana geçici bir tedbir olarak döküldüğünün altını çizen Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün 11 saat boyunca çöp toplayamadık, çöpler yığıldı, dolayısıyla o arabaları bir yere boşaltmam lazımdı. Geldik, boşaltacağız ama almadılar. Ne yapacağım? Ben de işte buraya dökmek zorunda kaldım, ki en uygun alan burası ve buraya çöp dökme uygulaması sadece bugüne özgü bir şey değil, geçmişte de yapılan bir uygulama. Araçların taşımasıyla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman çöpler buraya dökülüyor, ki burada dereye su sızma riski yok, halk sağlığını tehdit eden hiçbir şey yok. Mecburiyet karşısında oradaki tesisten çöpleri alıp taşıyamadıkları için geçici olarak bir iki günlük tedbir olarak bunu yaptık."

Yaşanan olay üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, hiçbir uyarı yapmadan Ortahisar Belediyesine ceza yazdığını ifade eden Başkan Kaya, "Acı olan şu, bu ülkede nasıl adaletsizlik ve ayrımcılık olduğunu net olarak ortaya koyacak bir olaya tanık olduk. Bakın bize haksızlık yapıldı, araçlarımız, personelimiz alıkonuldu, bütün bunlar bir tarafa. Bakıyorum Çevre Şehircilik Bakanlığından, İl Müdürlüğünden değil, direkt bakanlığın sitesinden '150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit ettiği' gerekçesiyle, bize 2 milyon 598 bin lira ceza kesmişler. ve bize tebliğ yok. Belediye olarak biz kamu kurumuyuz ve Devletin bir kurumu bize hiç tebligat uyarı yapmadan direkt Ankara'dan ceza yazıyor" diye konuştu.