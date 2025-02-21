Başkan Tugay, Çiftçilerle Buluştu: 'Baskılara Rağmen Yanınızdayız' - Son Dakika
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Başkan Tugay, Çiftçilerle Buluştu: 'Baskılara Rağmen Yanınızdayız'

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği çiftçi buluşmasında çiftçilerin sorunlarını dinleyerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm baskılara rağmen çiftçiye destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

21.02.2025 11:30  Güncelleme: 12:08
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Menderes'te düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı. Köy sofrasında üreticinin sorunlarını dinleyen Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün baskılara rağmen çiftçiye destek olmaya devam edeceğini ifade ederek, "Engellemeler var, baskılar var. Ama bunlar vız gelir, tırıs gider. Biz bunların hepsinin üstesinden geliriz. Yeter ki siz yanımızda olun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından Menderes'in Sancaklı Köyü'nde düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı. Sancaklı'daki serada düzenlenen buluşmaya Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP geçmiş dönem Milletvekili Musa Çam, İlçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar, kooperatiflerin temsilcileri ve ve üreticiler katıldı.

Köy sofrasında gündem çiftçilerin dertleri

Başkan Tugay, Sancaklı Köyü'nde çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sabahın erken saatlerinde gözleme yapan, çorba hazırlayan emekçi kadınlarla sohbet eden Başkan Tugay, üreticilerin sorunlarını dinledi. Karşılamanın ardından Başkan Tugay ve davetliler hep birlikte köy sofrasına oturarak üreticinin sorunlarını masaya yatırdı. Sorunların tek tek konuşulduğu toplantının ardından Başkan Tugay, taze sağılmış sütten tadarak "CHP" plakalı traktörde Menderesli çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Baskıların üstesinden geliriz, yeter ki siz yanımızda olun"

Toplantıda çiftçinin yaşadığı sorunlara değinen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm baskılara rağmen çiftçinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Tugay, "Hepimizin aynı duyguda birleşmiş olması bizi mutlu ediyor. İnsan çok daha fazla çalışayım, koşturayım, herkesin derdine yetişeyim istiyor. Memleketimizin dertlerinin çok olduğu bir zamandayız. Çiftçilerimiz de ne yazık ki bundan en fazla payını alan gruplardan. Elimizden geldiğince İzmir'de üreticinin, çiftçinin yanında olmaya çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle çok daha fazla bir arada olacağız ve güzel şeyler yapacağız. Engellemeler, baskılar var. Ama bunlar vız gelir, tırıs gider. Bunların hepsinin üstesinden geliriz. Yeter ki yanımızda olun" ifadesini kullandı.

"CHP'li belediyeler çiftçinin yanında"

Toplantıda konuşan İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, "Uzun yıllardır çiftçinin üretmesi engelleniyor. Sizlerin azmi olmasa köyler bu iktidarın döneminde boş kalacak. Bunu tersine çevirmemiz lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Tohum dağıtımından ürün alımlarına, soğuk hava deposundan tesislere kadar her konuda size destek oluyorlar. Ama yerel yönetimin gücü bir yere kadar. Hükümet de çiftçileri desteklemeli. Oysa onlar yerel yönetim destek vermek istediğinde de engellemeye çalışıyorlar. Bu baskılara karşı hep beraber direneceğiz" şeklinde konuştu.

"Bayrağı en yukarıya çıkardık"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Menderes Belediyesi olarak Başkan Tugay öncülüğünde çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, "Çiftçilerimizle el ele kol kola iktidara yürüyeceğiz. Yerel seçimlerde Menderes'te bayrağı en yukarıya çıkardık. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Şimdiki hedefimiz, CHP bayrağını Türkiye'nin en tepesine dikmek. Bu, sizlerle olacak" dedi.

"Menderes'te büyük çiftçi mitingi yapmak istiyoruz"

CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür ise "Tarih sahnesine baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk, köylü milletin efendisidir demiştir. CHP bana ilçe başkanlığı gibi bir görev verdi. Bu parti belli bir zümrenin partisi değildir. Bu milletin köylüsünün, çiftçisinin, emekçisinin, halkının partisidir. Çiftçinin, üreticinin derdi var. CHP'nin büyük çiftçi mitinglerinden birini de Menderes'te yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Tugay, Çiftçilerle Buluştu: 'Baskılara Rağmen Yanınızdayız' - Son Dakika

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