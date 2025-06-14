Başkan Tugay\'dan Tis Açıklaması: "Anlaşma Sağlandığı İçin Mutluyuz"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Genel-İş Sendikası ile yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldığı için mutlu olduklarını belirtti. Tugay, kentte on binlerce yapının dönüşmesi gerektiğine işaret ederek, "Sadece riskli alan ilan edilmiş bölgeler değil, bina bazlı dönüşüme de yoğun ihtiyaç var. Bakanlığın ve TOKİ'nin bilgisi, birikimi, mevzuat açısından elinin biraz daha rahat olması açısından dahil olması gerekiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ayın ikinci oturumunu Cemil Tugay'ın başkanlığında gerçekleştirdi.

Başkan Tugay, burada yaptığı açıklamada, Genel-İş Sendikası ile anlaşma sağlandığı için mutlu olduklarını belirtti. Türkiye'nin ekonomisi düzeldikçe işçilere daha iyi ücretlerin de verilebileceğini kaydeden Tugay, 4,5 milyon İzmirliye karşı sorumlu olduklarını hatırlattı.

Tugay, "Bizim çalışanlarımızı hasım olarak gördüğümüz, onlara karşı düşmanca tavır içinde olduğumuz nitelemeleri ya da suçlamaları suistimaldir, istismardır ve ayıptır" dedi.

"Tamamen bireysel bir karardır"

Yerel seçimlerin 5 gün öncesinde imzalanan toplu sözleşmenin CHP'nin kararı olmadığını ifade eden Tugay, "Tamamen kendi kararıdır. Hiçbirimize sormadan almıştır bu kararı. 'Bilgisi vardı' gibi beyanlar kesinlikle doğru değil. Bizim fikrimiz alınsaydı bunun çok yüksek olduğunu, 5 bin 600 kişiye verilmiş bu yüksek artışın belediyeyi sıkıntıya sokacağını söylerdik. Bu tamamen bireysel bir karardır, partiye mal edilemez. Kendisi aday olmayacağını bildiği halde, seçime 5 gün kala böyle bir kararı neden verdi, herkesin takdirine" diye konuştu.

"Gidenler kadar alınmadı"

Belediyede bankamatik çalışanlar bulunduğu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Tugay, göreve gelmelerinin ardından sadece gereken birimlere yeni personel alındığını kaydetti. Tugay, "Emekli olanlar, gidenler, ayrılanlar, yeni hizmetler nedeniyle duyulan ihtiyaçlar... Göreve başladığımıza göre birkaç bin kişi daha az durumdayız. Gidenler kadar alınmadı. Alınan pozisyonlar zorunlu ihtiyaçlar" dedi.

Sinek konusundaki şikayetlere ve ilaçlama çalışmalarına da değinen Tugay, "Arada bir hafta, 10 günlük dönemde ilaçlama olmazsa sivrisinekler artar. Bugünlerde arkadaşlarımız yoğun ilaçlama yapıyorlar ve düzelme olacak. Eskisine oranla çok daha fazla sayıda personel ve 4 drone ile daha önceden yapılmayan bir ilaçlama çalışmasını, özellikle geniş alanların ilaçlamasını yapıyoruz. Dronlar Menemen, Çiğli'deki sulak alanlarda çokça işimize yarıyor. Şikayetlerin biraz artmasının nedeni grev döneminde çalışılmamış olması. Bundan dolayı üzgünüm. En kısa zamanda düzelecek" şeklinde konuştu.

"Sürpriz uygulamalarımız olacak"

Arıtmaların çalıştığını, yeni tesislerin de programlandığını kaydeden Başkan Tugay, kentsel dönüşüme ilişkin Uzundere'de ihale sürecinün devam ettiğini bildirdi.

Tugay, şunları söyledi:

"Piyasa şartlarının müteahhitleri zorladığını biliyoruz. Uzundere'de de işimizi zorlaştırıyor ama kararlıyız. Örnekköy'e gittim, inşaatları gördüm hızlıca ilerliyor. Önümüzdeki mart ayını hedefledi arkadaşlarımız. O zamana kadar 3. ve 4. etap yapılmış hem hak sahiplerine hem kooperatif üzerinden hak sahibi olmuş kişilere teslim edilmiş olacak. Kooperatiflerle de görüşmeler o anlamda olumlu gidiyor. İnsanların mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Hukuki olarak doğru zemine oturtmamız lazım. Kamu ve belediye hakkını da korumak gerekiyor. Kanuna karşı hepimiz sorumluyuz. O açıdan dikkatli davranıyoruz. Hak sahiplerine evlerini en hızlı şekilde teslim etmek ama bu arada kooperatif üyelerini de mağdur etmemek konusunda netiz, kararlıyız. Örnekköy de olumlu gidiyor. 6. etap da yakında ihale aşamasına gelecek. Sürpriz uygulamalarımız olabilir. Toplu konut, kentsel dönüşüm projelerinde farklı bir yola da giriyoruz."

"Dönüşüm siyaset üstü bir konu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin kentsel dönüşümün parçası olması gerektiğini belirten Tugay, belediyesinin de buna ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Tugay, "İzmir'de on binlerce yapının dönüşmesi gerekiyor. Sadece riskli alan ilan edilmiş bölgeler değil, bina bazlı dönüşüme de yoğun ihtiyaç var. Bakanlığın ve TOKİ'nin bilgisi, birikimi, mevzuat açısından elinin biraz daha rahat olması, finans kaynağı açısından Dünya Bankası kredisi dahil bazı opsiyonlara sahip olması açısından dahil olması gerekiyor. Hükümet tarafında, AK Parti tarafında samimiyetle bu süreci takip eden insanlar olduğunu biliyorum. Umuyorum samimiyeti çözüm noktasına kadar koruruz. Bunun bir siyasi hareket olarak görülmemesi, siyaset üstü bir konu olarak görülmesi gerekir" diye konuştu.

"Durak sayısı azalmayacak"

Buca Metrosu'nda yapacakları değişiklikler ilgili de bilgi veren Tugay, üniversiteden alınan rapor doğrultusunda tarihi yapıların etkilenmemesi için Kasaplar Meydanı İstasyonu güzergahının yeniden değerlendirildiğini aktardı. Başkan Tugay istasyonun Özmen Caddesi üzerindeki kapalı pazaryeri bölgesine kaydırıldığını belirterek, durak sayısını azaltmadıklarını anlattı.