Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarına Devam Ediyor

Başkent EDAŞ, Zonguldak\'ta Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarına Devam Ediyor

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı için bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 3 bin 352 trafo ve 16 bin 686 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ayrıca aydınlatma armatürlerinin bakımı, trafo ve dağıtım merkezlerinin tamiri, hattın bakımı ve yeni kablo döşeme gibi çalışmalar da yapılmaktadır. Başkent EDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımıyla tüm soru ve sorunları dinleyerek çözüm bulmaktadır.

30.07.2024 11:05
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Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Şirket, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 352 trafo ve 16 bin 686 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdü.

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3.352 trafo ve 16.686 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 2.577 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 63 pano ile 40 trafo ve 80 dağıtım merkezi bakımını tamamladı. Ayrıca kentte 359 Km'lik hattın bakımı tamamlandı.

Zonguldak'ta hizmet verdiği 419 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 7 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 155 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 4 elektrik panosu montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, web sitesi, Başkent 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm buluyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'ta bakım ve yatırım çalışmaları sürecek.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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