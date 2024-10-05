Başkentli Çiftçiler 'Yeşil Altın' İçin Aşılama Desteği Bekliyor - Son Dakika
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Başkentli Çiftçiler 'Yeşil Altın' İçin Aşılama Desteği Bekliyor

Başkentli Çiftçiler \'Yeşil Altın\' İçin Aşılama Desteği Bekliyor

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Yeşilöz mahallesi sakinleri, menengiç ağaçlarının aşılanması için devlet desteği talep ediyor. Aşılama ile Antep fıstığı üretim kapasitesinin artırılabileceğini belirten çiftçiler, geçmişteki desteklerin tekrar verilmesini istiyor.

05.10.2024 10:19  Güncelleme: 10:25
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Başkentli çiftçiler 'yeşil altının' üretim kapasitesinin artırılması için aşılama desteği bekliyor

Başkentin yanı başında Antep fıstığı hasadı

ANKARA - Ankara'nın Güdül ilçesindeki kırsal Yeşilöz mahallesi civarındaki menengiç ağaçlarına yapılan aşılama ile Antep fıstığı üretimi yeniden canlandırılmak isteniyor. Kırsal mahalle sakinleri, 20 ton üretim kapasitesine ulaşmak için civardaki binlerce menengiç ağacının aşılanması konusunda devletten destek bekliyor.

Başkentin Güdül ilçesindeki kırsal Yeşilöz Mahallesinde, 1960 yılında doğada bulunan menengiç ağaçlarına devlet tarafından aşılama yapıldı. Ağaçlara yapılan aşılama yöntemiyle elde edilen Antep fıstığı, bölge halkına gelir kapısı oldu. Aşılama yapmayı öğrenen kişilerin zamanla kırsal mahalleden göç etmesiyle menengiç ağaçlarının aşılanmadığını belirten Yeşilöz sakinleri, geçmişte devlet tarafından yapılan yardımın tekrar yapılmasını istiyor. Antep fıstığı üreticiliği eğitimi ve aşılama desteği verilmesi halinde Yeşilöz'de 20 ton Antep fıstığı yetişeceğini söyleyen köylüler, üretim kapasitesinin artırılması için civardaki binlerce menengiç ağacının aşılanması konusunda destek bekliyor.

" Türkiye'de olan bütün ürünlerin burada yetiştiğine şahit oluyoruz"

Fıstık üretiminin yüksek olduğunu dile getiren kırsal mahalle sakinlerinden Kaan Odabaşı, mahallede binlerce aşılanmamış ağaç olduğunu dile getirdi. Odabaşı, "Bunların aşılanırsa hem Türkiye piyasasında hem bölgemizin piyasasında gerçekten biz de söz sahibi olmak istiyoruz. İç Anadolu'da bölgesinde de buradan başka bir yerde Antep fıstığı yetiştiğini, hiç duymadık görmedik. Antep fıstığı burada oluyor. Biz de Güdül fıstığı, Yeşilöz fıstığı diyoruz. Bunu inşallah yaşatmayı istiyoruz. Buradaki fıstık da kendi ağzı güzel işleri açık, kendine özgü bir fıstık oldu. Burada doğada kendi kendine yetişiyor. Evet kendi kendine yetişiyor. Böyle 30 bin, 100 bin, 200 bin abartmıyorum böyle ağaçlar var. Bunların aşılanması gerekiyor. Buradaki insanlarımız, yaşlarımızdan bilenler var. Onların da gücü yetmiyor artık. Bunların aşılanması gerekiyor. Aşı dersleri olmalı yani gençlerimiz öğrenmeli aşı yapılsın istiyoruz. Fıstık bozmayı öğrenmek istiyoruz işin özü. Destek istiyoruz yetkililerden. Bizim bölgemizin toprakları çok güzel topraklar var. Aynı Adana iklimini benzetiyoruz. Nar yetişiyor, incir yetişiyor, fıstık yetişiyor, hünnap yetişiyor. Yani gerçekten Türkiye'de olan bütün ürünlerin burada yetiştiğine biz şahit oluyoruz" dedi.

"Bizim buralarda yapılacak çok iş var fakat yapacak insan yok"

Bir diğer mahalle sakini Said Gürsoy ise, "Bizim buralarda yapılacak çok iş var fakat yapacak insan yok. Çevreye bakıyoruz üretilecek bazı şeyler var ama üreten kimse yok. Bize devletin desteği lazım biz bu işi beceremiyoruz. 1960'lı yıllarda devlet tarafından bir çalışma yapılmış. Mesela rahmetli babam bizim arazilerde bulunan menengiç ağaçlarını aşılatmış. Doğu'da antep fıstığına altın diyorlar bizim burada da gerçekten altın. Her sene olmuyor ama olduğu zaman da güzel oluyor. Burada 10 ton, 20 ton fıstık çıkabilir. Ama bizde yapılmamış kesilmemiş ağaçlar var. Yabani menengiç ağaçları eğer kesilip aşılanma zeminine getirebilirse devlet tarafından olması lazım. Mesela hazine arazisinde bol miktarda ağaç var. Bunlar bir defa bir sene kesilse bir sene sonra bundan aşılanabilir. Devletin bu ağaçların kesiminde bize yardımcı olması lazım. Yani biz bunu beceremiyoruz. Belediyeler olabilir, Tarım Bakanlığı olabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başkentli Çiftçiler 'Yeşil Altın' İçin Aşılama Desteği Bekliyor - Son Dakika

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