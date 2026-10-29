Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinden bulunan ceset 2'nci kaptan Rahmi Temel'e ait çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinden bulunan ceset 2'nci kaptan Rahmi Temel'e ait çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinden bulunan ceset 2\'nci kaptan Rahmi Temel\'e ait çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinden bulunan ceset 2\'nci kaptan Rahmi Temel\'e ait çıktı
Haber Videosu

Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışıp batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde aranan 9 mürettebattan dün bulunan cesedin 2'nci kaptan Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi. Temel'in 31 Ekim'de İzmir'de toprağa verileceği, diğer 8 kişinin arandığı öğrenildi.

Marmara’da 57 gün önce batan gemide kaybolan denizcilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Silivri’de çadırlarda bekleyen aileler ise yakınlarından gelecek haberi bekliyor.

CESET 2. KAPTANA AİT ÇIKTI

Silivri açıklarında 2 Eylül’de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 9 mürettebatı arama çalışmaları sırasında dün suda bir erkek cesedi bulundu. Kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürülen cesedin, yapılan incelemelerde geminin 2. kaptanı Rahmi Temel’e ait olduğu belirlendi.

31 EKİM’DE İZMİR’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Temel, 31 Ekim’de İzmir Karşıyaka’daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

AĞABEYİ: PERİŞAN OLMAMAK ELDE DEĞİL

Rahmi Temel’in ağabeyi Remzi Temel, kazada 10 denizcinin Marmara’nın sularına gömüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Çok elim bir deniz kazası sonucu 10 denizcimiz Marmara’da sulara gömüldü. Bugün 57'nci günde bir naaş çıkarıldı. Bugün çıkarılan ikinci naaş benim kardeşimin. Diğer 8 kişi aranıyor. Aileler çadırlarda bekliyor. Zor şartlarda, ümitsizce, çaresizce bekliyorlar. Herkes bir yakınına ulaşmak için canla başla bütün duruma katlanıyor, bütün güçlükler ve zorluklar içinde bekliyorlar. Bizim için sevindirici olmadı, üzücü oldu. Ben bugün haberi aldıktan sonra başımdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi oldu. Ama en azından bir naaşa kavuşmanın da bir rahatlığı olacak, bir mezarımız olacak. Onun için buradayız, cenazemizin verilmesini bekliyoruz. Dün gemide bulunduğunu söylediler. Biz akşam haber aldık. Kimlik tespiti bugün yapılıp haber verildi. 1 gün sonra da kimliğini öğrendik. Silivri açıklarında 35 kilometre uzağında bu olay olmuş. Marmara çukuru denilen derin bir yerde. Diğer kazazedelerin de kurtarılmasını, çıkarılmasını diliyorum, inşallah çıkarılır. Ailesi ve 2 kızı var, perişan. İzmir’de oturuyorlar. Şimdi buradan bir süre sonra İzmir’e gideceğiz. Perişan olmamak elde değil. Binde bir de olsa bir ümitle bekliyorsunuz ama bugün kayıp bulundu denmesi sevinç yerine daha büyük bir üzüntü yaratıyor.”

AİLELER SİLİVRİ’DE ÇADIRDA BEKLİYOR

Gemide aranan mürettebattan aşçıbaşı Abdulbaki Mirzaoğlu’nun dayısı Recai Yılmaz da ailelerin zor şartlarda beklediğini anlattı. Yılmaz, “Tuğberk İmamoğlu gemisinde çalışan aşçıbaşı Abdulbaki Mirzaoğlu’nun dayısıyım. 4 senedir bu şirkette gemilerde aşçıbaşı olarak çalışıyordu. 7 ay sonra 48 yaşında emekli olacaktı. 8 çocuk babası. Ailesi de gemide çalışmasına razı değildi. Çünkü çocukları babalarını görmeden büyüyordu ve haklı da çıktılar. Deniz işçileri böyle bir yaşamı hak etmiyor. Bunların hak ve hukukları daha çok korunmalı, sahip çıkılmalı diye düşünüyorum. Denizde, gemide veya geminin yan tarafında deniz dibinde arama yapılıyor. Biz aile olarak da kısa zamanda 10 aileydik, 9'a düştük. 9 aile de çadırda Silivri’de bekliyoruz. Bu hava şartlarında orada bekliyoruz” dedi.

Kaynak: DHA
Marmara DeniziKarşıyakaMarmaraSilivriGüncelEylülİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
AVM’deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi Çok sayıda gözaltı var AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Tren istasyonunda katliam Görüntüler korkunç Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
16:16
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:08:54. #7.12#
SON DAKİKA: Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinden bulunan ceset 2'nci kaptan Rahmi Temel'e ait çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android