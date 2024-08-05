Batman'da Devlet Memuru Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Devlet Memuru Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi

Geniş Video İzle

Batman'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, 'Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'Devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

05.08.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, 'Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'Devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, elebaşlığını Ş.K.Y.'nin yaptığı toplamda 14 şüphelinin, kurdukları şebeke ile vatandaşları 700 ve 800 bin lira karşılığında 'Kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'Devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerden aralarında Ş.K.Y.'nin de olduğu 11'i, Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan dolayı cezaevinde oldukları, 1'inin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen evraklara el konuldu.

10 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Yapılan incelemede, şebeke üyelerinin mağdurları kamu kurumlarında bağlantılarının olduğuna ikna etmek için Ankara'ya götürüp kiraladıkları ev veya otellerde barındırdıkları, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım, Hayvancılık ve Orman gibi bakanlıkların binalarına birlikte giderek inandırdıkları, sahte belge ve barkotlar düzenleyerek atanma ve işe başlama gibi belgeleri hazırladıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin bu yolla 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman\'da Devlet Memuru Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi
Kaynak: DHA

Devlet Memuru, Şebeke, Şebeke, Batman, Dolandırıcılık, Gözaltı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Devlet Memuru Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Devlet Memuru Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement