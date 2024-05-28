Bayburt\'ta İsrail\'in Gazze saldırısına tepki

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Bayburt'ta, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Saat Kulesi Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şube Başkanı Faris Tütüneken, Filistinlilerin bugün insanlık dramının en acısını yaşadığını söyledi.

Filistinlilerin sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödediğini belirten Tütüneken, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücadele ediyor. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki, karşımızda bulunan İsrail adlı terör organizasyonunun hedefi yalnızca Gazze, Kudüs yahut Batı Şeria ile sınırlı değil. Bugün İsrail Gazze'de başarılı olduğu takdirde siyonistlerin yarınki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacak. Bundan dolayıdır ki, Hamas sadece Filistin için değil Türkiye için de savaşmaktadır. Türkiye halkı Hamas başta olmak üzere Filistin direniş hareketlerinin ne yanında ne de arkasındadır. Anadolu insanı bugün Filistin direnişinin ta kendisidir."

Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.