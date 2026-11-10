Bayraktar, Antalya'da AB Komiseri Jorgensen ile doğal gaz arz güvenliğini görüştü - Son Dakika
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Bayraktar, Antalya'da AB Komiseri Jorgensen ile doğal gaz arz güvenliğini görüştü

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Bayraktar, Antalya\'da AB Komiseri Jorgensen ile doğal gaz arz güvenliğini görüştü
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da COP31 kapsamında AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin yenilenebilir kapasitesi ve Avrupa'ya sağlanan doğal gaz arzının enerji güvenliğine katkısı ele alındı.

(ANTALYA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin enerji altyapısı, yenilenebilir enerji kapasitesi ve Avrupa'ya sağlanan doğal gaz arzı ele alındı. Bayraktar, Türkiye ile AB arasında uzun vadeli enerji ortaklıklarını geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında AB Enerji ve Konut Komiseri Dan Jørgensen ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da AB Enerji ve Konut Komiseri Sn. Dan Jørgensen ile COP31 kapsamında bir araya geldik. Ülkemizin güçlü enerji altyapısı, kaynak ve güzergah çeşitliliği ile büyüyen yenilenebilir enerji kapasitesinin Avrupa'nın enerji güvenliği ve rekabetçiliği açısından sunduğu fırsatları değerlendirdik. Türkiye üzerinden Avrupa'ya sağlanan doğal gaz arzının, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısını da ele aldık. Enerjide bağlarımızı uzun vadeli ortaklıklarla güçlendirecek, Türkiye-AB ilişkilerine somut katkı sağlayacak iş birliklerini ilerletmeye hazır olduğumuzu ifade ettik."

Kaynak: ANKA
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