Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda Trafik Tedbirleri Arttı

18.03.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nda güvenli ulaşım için 11 gün boyunca trafik tedbirleri artırılacak.

Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların ulaşımlarını güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla ülke genelinde trafik tedbirleri artırıldı.

Ankara-Konya kara yolundaki kontrol noktasında bayram tatili süresince gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, kazaların yoğunlaştığı 16 il ve 20 güzergahta ek önlemlerin devreye alındığını bildirdi.

Aydın, "19-23 Mart tarihleri arasında kara yoluna özel yük taşıma izin belgesiyle çıkabilen araçların kara yoluna çıkışı kısıtlandı bayram süresince. 21 Mart saat 16.00'dan 23 Mart saat 01.00'e kadar özellikle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların özellikle Tekirdağ'dan Bursa'dan Bozhüyük'ten Sakarya, Yalova ve Ankara istikametinden İstanbul istikametine geçişi kısıtlandı. Bu çerçevede vatandaşlarımızın daha sakin bir trafik ortamında, güvenli şekilde İstanbul'a dönüşü bekleniyor." dedi.

Mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi yoğun bölgelerde ilave önlemler alındığını kaydeden Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla D2 yetki belgeli otobüslerin ek seferlerle yolcu taşımacılığına destek vereceğini anlattı.

Aydın, şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri kullanımıyla ilgili anonsların aralıksız süreceğini belirterek, seyahat güvenliğinin en üst seviyede tutulacağını vurguladı.

Tedbirlerin 13-23 Mart arasındaki 11 günlük süreci kapsadığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"10 bin 867 ekip devriye ve toplamda 45 bin 694 personel ile bayram süresince trafik tedbirlerinde yer almış olacağız. Bayram süresince 9 ilde helikopter ile 81 ilde dron ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek. Bunun dışında merkezden 75 tane polis başmüfettişi marifeti ile illerimizde alınan tedbirler yerinde incelenecek ve yine trafik başkanlığımızın 14 ekibi farklı tarihlerde tedbirlerin kontrolü maksadıyla güzergahtaki illerde bulunacaklar. Yine otobüs kazaları çok ince bir çizgimiz bu noktada bayram tatili süresince 896 personel de 1194 otobüs seferinde yolcu olarak sivil görevli polislerimiz seyahat edecek."

Aydın, vatandaşların zaman zaman gidecekleri güzergahlardaki denetim noktalarını merak ettiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığımızın web sayfasında yer alan bir uygulama ile gidilecek güzergah üzerinde toplamda kaç adet denetim gerçekleşeceğini sorgulayabilirler. Özellikle bir ceza yazmak için değil vatandaşlarımızın daha bilinçlenmesi, kurallara uygun hareket etmesi amacıyla denetimleri gerçekleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 19:57:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.