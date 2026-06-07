Destici: Kadın katilleri için idam şarttır

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim adalet anlayışımızda ceza nettir. İdam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Kadın katilleri için idam şarttır. Çocuk katilleri ve teröristler için idam geri gelmelidir. Bu konudaki kararlılığımız aynen devam etmektedir. Kadınlarımızın huzur içinde yaşamadığı bir toplum yükselemez" dedi.

BBP 13. Olağan Büyük Kurultayı, ATO Congresium'da toplandı. Kurultay'da genel başkanlık için tek aday olan Destici, salona gelişinde partililer tarafından Türk Devletleri bayrakları eşliğinde karşılandı. Karşılama sırasında sık sık tekbir getirildi, salonda bulunan koltuklar, Türk bayrakları ile Büyük Birlik Partisi bayraklarıyla donatıldı. Mustafa Destici'nin salona girişinden önce sanatçı Elif Avcı sahne alarak katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burçak Başboğa ve AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve partili katıldı.

Kurultayda yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Ahmet Yelis, divan kurulu üyeliklerine Ekrem Alfatlı, Adem Uzun, Burcu Alagöz, Mustafa Bozkaya, Dilek Keskin ve Zekai Yiğit seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan Kurultayda, genel başkanlık için tek aday olan Mustafa Destici konuştu.

Destici, burada sadece bir siyasi kurultay yapmadıklarını, milli iradeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını, milletin sesini yeniden yükselttiklerini söyledi. Destici, "Çünkü biz sadece bir siyasi parti değiliz. Aynı zamanda bir ahlak ve iman hareketiyiz. İslam aleminde yüreğimizi yaralayan konuların başında Gazze'deki soykırım gelmektedir. Gazze bugün, insanlığın ahlak testidir. Biz dün olduğu gibi bugün de; zalimin karşısında, mazlumun yanındayız. Dün Bosna'da neredeysek, bugün Gazze'de aynı yerdeyiz. Doğu Türkistan'da ve Kırım'da da aynı yerdeyiz. İşte bizim dış politika anlayışımızın merkezinde de bu vardır: Dik duran ama adil olan bir Türkiye" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ FAİZLE BÜYÜYEN DEĞİL, ÜRETİMLE GÜÇLENEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

Millet sevgisinin, yalnızca hamasi nutuklarla değil, vatandaşın derdiyle dertlenmekle hayata geçeceğini, bugün sokakta, pazarda, kahvede, üniversite kantinlerinde insanların en büyük gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu vurgulayan Mustafa Destici, şunları söyledi:

"Bize göre, tarım sadece ekonomi değildir; bağımsızlıktır. Hayvancılık sadece üretim değildir; milli güçtür. Kendi çiftçisini küstüren ülkeler, yarın başka devletlerin kapısında beklemek zorunda kalırlar. Bugün köylümüz, traktörüne koyacağı mazotun derdine düşmüştür. Bugün birçok çiftçimiz, borcunu nasıl ödeyeceğini düşünmektedir. Bugün üreticilerimiz, alın terinin karşılığını alamamaktan şikayetçidir. Biz; faize dayalı ekonomik düzenin milleti ezmesine razı değiliz! Alın terinin değersizleşmesine razı değiliz! Asgari ücretlinin enflasyon karşısında erimesine razı değiliz! Emeklinin yıllarca çalışıp açlığa mahkum edilmesine razı değiliz! Biz; insanı merkeze alan bir ekonomik düzenden yanayız. Biz; üreticinin bankalara değil üretime çalıştığı, çiftçinin toprağından kopmadığı, gençlerin alın terinin değersizleşmediği bir Türkiye hedefliyoruz. Türkiye'yi faizle büyüyen değil, üretimle güçlenen bir ülke haline getirmek zorundayız."

"GÜÇ VE YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI KONUSUNDA ÜLKEMİZDE DE OLUMSUZ ÖRNEKLER GÖRÜYORUZ"

BBP Genel Başkanı Destici, bir devletin gerçek kalitesinin, yalnızca yollarında, binalarında ya da rakamlarında değil, vicdanında ortaya çıktığını belirterek, "Ne yazık ki bugün sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir aşınmayla da karşı karşıyayız. Toplumun farklı alanlarında gördüğümüz yozlaşma, bizi bu konuda daha büyük bir sorumluluğa çağırmaktadır. Güç ve yetkinin kötüye kullanılması konusunda ülkemizde de olumsuz örnekler görüyoruz. Hemen her gün, belediyelerle ilgili, 'yolsuzluk', 'ahlaksızlık' ve 'istismar' dolu suçların yer aldığı hadiselere şahit oluyoruz. Yargı süreçleri devam ettiğinden detaya girmeyeceğim. Ancak şunu söylemek zorundayım, şahit olduğumuz çürüme, yozlaşma ve seviyesizlik gösteriyor ki ülkemiz büyük bir ahlak kriziyle karşı karşıyadır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu böyle gitmez ve gitmeyecek çünkü biz müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"KADIN KATİLLERİ İÇİN İDAM ŞARTTIR"

Aileyi korumanın, milli bir beka meselesi olduğunu, özellikle son yıllarda Türk aile yapısının hedef alındığını ifade eden Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Evlilik dışı hayat özendirilmekte, boşanmalar artmakta, doğurganlık oranları düşmektedir. Bu tablo karşısında, gençlerimizi evlenmeye teşvik edecek, aileyi destekleyecek ve çocuk sahibi olmayı külfet olmaktan kurtaracak politikalara ihtiyaç vardır. Kadına ve çocuğa el kaldıranın cezası en ağır şekilde kesilir. Bizim adalet anlayışımızda ceza nettir. İdam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Kadın katilleri için idam şarttır. Çocuk katilleri ve teröristler için idam geri gelmelidir. Bu konudaki kararlılığımız aynen devam etmektedir. Kadınlarımızın huzur içinde yaşamadığı bir toplum yükselemez. Onların saygı görmediği bir yerde medeniyet iddiası olamaz."

"ÖNCE SİLAH BIRAKILACAK"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Destici, bu konuda duruşlarının belli olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"PKK, Kandil, İmralı ve DEM cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor. Sürekli anayasal değişiklikten, yeni yasal düzenlemelerden söz ediyorlar. Bu hususta bizim duruşumuz çok nettir: Önce silah bırakılacak. Sadece Türkiye'deki değil; Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki tüm uzantılarıyla birlikte örgüt tamamen feshedilecektir. Avrupa'daki yapılanmalar dahil bütün terör ağları dağıtılacaktır. Fakat terör örgütü ve uzantılarının yaklaşımı farklıdır. Önce yasal düzenlemeler istiyorlar. Genel aftan, teröristlere af çıkarılmasından, hatta terörist başına statü verilmesinden söz ediyorlar. Türk'ten, Türk dilinden, Türk bayrağından rahatsız oluyorlar. Terör örgütüne güven olmaz. Çünkü bunların iradesi kendi ellerinde değildir. Bunlar emperyalist güçlerin taşeronudur. Bugün yasa isterler, yarın af isterler, sonra başka taleplerle gelirler. Bu yüzden diyoruz ki; Terörsüz Türkiye hedefine; vatanına, bayrağına, milletine bağlı insanlarla omuz omuza gidilir. Türk'ü, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si ve Sünni'siyle, vatanına gönülden bağlı olanlarla gidilir."

Destici'nin konuşmasının ardından, oy verme işlemi başladı.