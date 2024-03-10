BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kardeşlerimizin acısını dindirmek için mücadele edeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünya üzerinde herhangi bir kardeşimizin ya da kardeş ülkenin başına bir şey geldiğinde elbette büyük bir acı duyuyoruz ve bu acıyı dindirmek için elimizden gelen mücadeleyi ettik, bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.
Destici, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, partisinin aday tanıtım toplantısına katılarak, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Birlik için yola çıktıklarını belirten Destici, şunları söyledi:
"Dünya üzerinde herhangi bir kardeşimizin ya da kardeş ülkenin başına bir şey geldiğinde elbette büyük bir acı duyuyoruz ve bu acıyı dindirmek için elimizden gelen mücadeleyi ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Biz, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğinde birlik için yola çıkanlarız. Bizim büyük birlikten kastımız yer yüzündeki bütün kardeşlerimizdir. Bu birlikteliği hep birlikte inşa edecek ve başta siyonist İsrail ve emperyalistler olmak üzere tamamının zulmünü sona erdirecek ve kardeşlerimizi feraha ve refaha eriştireceğiz. Bu vesileyle 7 Ekim'den beri terörist İsrail'in Gazze ve Filistin'in çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği soykırıma varan saldırılarda, katliamlarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şu anda açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalan kardeşlerimize elbette ülke olarak her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz."
Ramazan ayının ülke içinde birliğe ve beraberliğin daha güçlü olmasına vesile olması temennisinde bulunan Destici, "Harran hep devletin yanında durdu, hep ülkenin bütünlüğünün yanında durdu, hep milletin birliğinin ve kardeşliğinin yanında durdu. Terör ve terörist başta olmak üzere hiçbir ayrılıkçı güce müsamaha etmedi. Onun için biz Şanlıurfa'yı, Harran'ı seviyoruz." diye konuştu.
Partisinin Harran Belediye Başkan adayı Mehmet Özyavuz'a destek isteyen Destici, "Harran'a hizmet etmek için, bugüne kadar yapılmayanları yapmak için, eksiklikleri tamamlamak için geldik ve bize yetkiyi verdiğinizde beklentileriniz karşılanacak, eksiklikleriniz tamamlanacaktır." ifadesini kullandı.
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