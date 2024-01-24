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BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? - Son Dakika
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BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'nin İsveç'e NATO üyeliğine izin vermesine tepki gösterdi. Destici, "Doğru bir karar olmamıştır. Büyük Birlik Partisi olarak bir kere daha ret, bir kere daha hayır diyoruz. PKK'ya silah veren, para veren, kanlı terör örgütü, şehitlerimizin ve insanlarımızın katili, hain, bölücü terör örgütü PKK'lıları koruyan, uluslararası alanda PKK'nın sözcüsü gibi davranan İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?" ifadelerini kullandı.

24.01.2024 - 17:50,
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BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhur İttifakı ortağı Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya üyeliği kabulüne sert tepki gösterdi.

"İSVEÇ PKK'NIN AVRUPA'DAKİ EN ÖNEMLİ SIĞINAKLARINDAN BİRİ"

Destici şunları söyledi: "İsveç'in topraklarında PKK ve YPG mensuplarını barındırdığını, İsveç'in terör örgütü PKK'ya silah ve para yardımı yaptığını, uluslararası kuruluşlarda ve kamuoyu önünde PKK'nın sözcüsü gibi davrandığını Türkiye aleyhinde askeri, siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanması için meczupça bir gayretkeşlikle mücadele ettiğini defalarca dile getirdik. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki önemli sığınaklarından biri olmasının yanı sıra İslam'a ve Müslümanlara ve biz Müslümanların kutsallarına yönelik hakaret ve çirkin eylemlerin de üssü haline gelmişti.

"DOĞRU BİR KARAR OLMAMIŞTIR"

Bu durumun aksine bir gelişme varsa biz de bunu bilmiyorsak tabii ki bu konuda dün akşam İsveç'in NATO'ya üyeliğine mecliste 'evet' diyen siyasi partiler bunu milletimize anlatmakla yükümlüdür. Tekrar ediyoruz. Bu şartlarda İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi doğru bir karar olmamıştır. Büyük Birlik Partisi olarak bir kere daha ret, bir kere daha hayır diyoruz. Daha önce de çeşitli vesilelerle ve sayısız kez ifade ettik.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

"PKK'NIN SÖZCÜSÜ GİBİ DAVRANAN İSVEÇ'LE NASIL MÜTTEFİK OLACAĞI?"

Açık olalım, açık konuşalım. İsveç Rusya'dan, Rusya'nın saldırısından korktuğu için NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Rusya İsveç'e saldırırsa diğer NATO ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin de kendisini korumasını istiyor. PKK'ya silah veren, para veren, kanlı terör örgütü, şehitlerimizin ve insanlarımızın katili, hain, bölücü terör örgütü PKK'lıları koruyan, uluslararası alanda PKK'nın sözcüsü gibi davranan İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? Ya da yarın Rusya İsveç'e saldırırsa biz İsveç'in yanında nasıl savaşa gireceğiz? İsveç için Mehmetçiğimiz niye savaşacak?

"DOĞRUYA DOĞRU YANLIŞA YANLIŞ DİYECEĞİZ"

Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Millet adına siyaset yapıyoruz. Milletimize, tarihimize ve inançlarımıza karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzun gereğini dün yerine getirdiğimiz gibi bugün de getiriyor ve yarın da getireceğiz ve her zaman doğruların yanında devletin, ülkenin ve milletin yanında durmaya devam edeceğiz."

BBP lideri Destici: PKK\'nın sözcüsü İsveç\'le biz nasıl müttefik olacağız?
Kaynak: DHA
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