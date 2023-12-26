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BDT Üye Ülke Liderleri St. Petersburg'da Gayriresmi Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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BDT Üye Ülke Liderleri St. Petersburg'da Gayriresmi Görüşme Gerçekleştirdi

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderleri, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer üye ülke liderleri katıldı. Liderler, görüşme öncesi Pavlovsk ve Tsarskoye Selo müzelerini gezdi ve Petergof müzesini de ziyaret edecekler.

BDT Üye Ülke Liderleri St. Petersburg\'da Gayriresmi Görüşme Gerçekleştirdi
26.12.2023 - 17:53,
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderleri, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gayriresmi görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, BDT'ye üye ülke liderleri St. Petersburg şehrinde bir araya geldi.

Gayri resmi görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Görüşme öncesi liderler, Pavlovsk ve Tsarskoye Selo müzelerini gezdi.

Liderlerin, St. Petersburg'daki Petergof müzesini de gezeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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