Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü - Son Dakika
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Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

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Esenler'de bir anne 2 yaşındaki bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü. Sorgusunda "Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Kimse bize sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" diyen anne tutuklanırken baba adli kontrolle serbest bırakıldı.

15.11.2024 12:40  Güncelleme: 13:02
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İstanbul'un Esenler ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Kırıkkale'de ikamet eden Dilek Ç. (23) ile sevgilisi Y.E.'nin evlilik dışı çocukları dünyaya geldi. Ardından İstanbul'a akrabalarının yanına gelen Dilek Ç, bebeğini vahşice katletti.

BEBEĞİNİ TİNERLE KATLETTİ

26 Eylül'de bir parkta oturan anne, Emre adını verdiği bebeğine biberona koyduğu tineri içirdi. Ardından bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek, evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan bebek 2 ay süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

'BUNALIMA GİRDİM'

Polis ekipleri, bebeğin kimyasal zehirlenmeyle hastaneye götürülmesi üzerine anne ve babayı gözaltına aldı. Anne Dilek Ç. sorgusunda, "Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Kendisine ve bana kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim. Bu nedenle Esenler'de çocuğun biberonuna tiner katarak içirdim." dedi.

ANNE TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
Kaynak: DHA

İstanbul, Evlilik, Esenler, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bebek, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Feyzullah Akbulut:
    Direk İdam. Kendi çocuğuna kıyanın ülkeye vatana dünyaya nasıl bir faydası olabilir 126 4 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Kansız kendin niye yaşıyorsun 89 1 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    herkes evlat sahibi olmamalı 82 1 Yanıtla
  • Mahmut Oğul:
    Daha kötüsü olmaz diyoruz oluyor ! 65 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Ne oluyor be hey insanoğlu. Kendine gel. Ölüm var ,yarın hakkın divanı var. Kendine gel. 57 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yazıklar olsun senin gibi anneye olmaz olsun 48 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Seytan bunların yanında staj görmeli 47 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Gecen gün sağlık bakanı çocuk yapın diyordu.önemli olan çocuk yapmak defil insan gibi yetiştirebilmek 39 1 Yanıtla
  • Aras Beyoğlu:
    Anne denince akla neler gelir. Bu caniye o kutsal kelimeyi yakıştırmayın. İdam şarttır artık durum iyiye gitmiyor…!!!! 34 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Allah bildiği gibi yapsın 33 1 Yanıtla
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