Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu Belirlendi

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(ANKARA)- TBMM Özel Sağlık Kuruluşlarında Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şen seçildi.

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayılandı. Buna göre; AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şen başkan, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk sözcü ve MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy katip olarak seçildi.