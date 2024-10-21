Bebek Ölümleri Skandalı: Suç Duyurusu Yapıldı

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Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Tunahan Güler

(ANKARA)- Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Yeşildağ ve Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde yaşanan bebek ölümleri ile ilgili Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, bebek ölümlerinin olduğu sırada İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeşildağ, "Denetimsizlik alçakların bebek kanı üzerinden güç ve mevki sahibi olduğu paralel bir kamu düzeni yaratmıştır" dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Yeşildağ ve ve Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur Ankara Adliyesi önünde, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde yaşanan bebek ölümleri hakkında basın açıklaması yaptı. Mehmet Yeşildağ yapmış olduğu basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in sağlıktan eğitime, eşit yurttaşlıktan özgürlüklere kadar tüm kazanımlarını tahrip eden AKP'nin yerine rant ve liyakatsizlikle inşa ettiği 'Yeni Türkiyesi'nin "daha beteri olamaz" dediğimiz her olayın ardından daha da vahim olayların peş peşe yaşandığı bir korku filmi platosu olduğunu 'Yenidoğan Çetesi' skandalı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yeni doğmuş yavruları, şebekelerine dahil olan özel hastanelere sevk edip, SGK'dan para koparmak uğruna bu bebeklere ilaçlar veren, canlarına kıyan bu çete, sistemdeki çürümeyi hepimizin yüzüne bir tokat gibi çarpmıştır. Skandalın vahameti, sözü eğip bükmeden bu insanlık dışı faaliyetin nedenlerini tümüyle ele almayı gerektirmektedir. Bu tür alçaklıklara uygun karanlık iklimi sağlayan şey, iktidarın bir yandan 'yerli ve milli' tekerlemesini ağzından düşürmeyip 'milli hazine' niteliğindeki kamu kurumlarını ve hizmetlerini özelleştirilmesidir. Devletin anayasal bir zorunluluk olarak vermesi gereken sağlık, eğitim gibi hayati hizmetler patronlara rant kapısı yapılmıştır.

"Denetimsizlik alçakların bebek kanı üzerinden güç ve mevki sahibi olduğu paralel bir kamu düzeni yaratmıştır"

Rant kapısı yapılan bu alanlar yetkililer tarafından ya denetlenmemiştir ya da denetimlerin gereği yapılmamıştır. 'Yenidoğan çetesi' ile ete kemiğe bürünmüştür ki bu denetimsizlik hali bebeklerin bile para için öldürülebildiği, alçakların bebek kanı üzerinden güç ve mevki sahibi olduğu paralel bir kamu düzeni yaratmıştır.

"Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir"

Bu skandallar şimdilik İstanbul'da patlak vermiş ve ilk ihbarın 27 Mart 2023'te yapıldığı ortaya çıkmıştır. O dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı'nın bu konuda yaptığı açıklamalar inandırıcı değildir. Üstelik Bakan Memişoğlu'nun söyledikleri doğru kabul edilse bile vahim ihbarlara rağmen soruşturma için neden 5 ay beklendiği, neden tam 1 yıl sonra sonuç alındığı da cevap bekleyen kritik sorular arasındadır. Bu yargılamanın şeffaf ve hakkınca yapılabilmesi için 'Bu olayla kamuoyu meşgul ediliyor' ve 'Neden daha önce gündem olmadı ben de anlamadım' gibi pişkince açıklamalar yapan Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir.

"Fahrettin Koca da yargılamaya dahil edilmelidir"

O dönem Sağlık Bakanı olup şimdilerde susmayı tercih eden Fahrettin Koca da yargılamaya dahil edilmelidir. Şimdiye kadar "çetenin lideri" olarak lanse edilen şahsın Emniyet'ten bir yetkiliden talimat aldığı görüldüğü için bu örgütün şemasının doğru çizilmediğine dair kamuoyunun endişesi büyümektedir. Bir Cumhuriyet savcısını bile çok rahat bir şekilde ailesiyle tehdit edebilen bu çetenin kökünün çok daha derinlerde olması kuvvetle muhtemeldir.

Skandalda 'olay yeri' niteliğinde adı geçen 10 özel hastane, halk bu skandalı öğrenince kapatılmıştır. Bakanın iddia ettiği üzere devleti yönetenler bu skandalı yaklaşık 1,5 yıl önce öğrendiyse bu hastaneleri kapatmak için neden beklendiği, bu bekleme aşamasında kaç bebeğin daha canına kıyıldığı soruları ise derhal cevap bulmalıdır.

Bu çeteye dair yargılama sadece iddia sahiplerinin beyanlarıyla sınırlı kalmamalı, yıllar öncesine giderek adı geçen hastanelere şüpheli biçimde sevk edilen tüm bebeklerin dosyaları incelenmelidir.

Bu bir insanlık meselesidir. Bu bir ülke meselesidir. Bu bir haysiyet meselesidir. 'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar' diyen bir liderin kurduğu bu ülke, bebeklerin bile korunamadığı, para için öldürüldüğü bir ülkeye dönüştürülemez. Birleşik Kamu-İş olarak toplum vicdanında derin bir yara açan ve adalet talebini yükselten bu rezalete müdahil olduğumuzu ilan ediyoruz. Yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzun, insanlığa kara bir leke olarak vurulan bu suçu işleyen her zalim cezalandırılmadıkça bu işin peşini bırakmayacağımızın altını çiziyoruz. Yıllardır her fırsatta, göğsünü gere gere 'Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolsa, hesabı benden sorulur' diyen yöneticilere de sesleniyoruz: Kurduğunuz kara düzende minicik bebekler gözü dönmüş insanlarca para için katledildi. Adaleti sağlayın, bu rezalete yol açan özelleştirmelerinizi, 'reform' adı taktığınız "sağlıkta dönüşüm yasası"nı tekrar masaya yatırın ve o masadan bir kez olsun halkın lehine kararlarla kalkın."

Bakan Memişoğlu'na suç duyurusu

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Yeşildağ, bebek ölümlerinin olduğu sırada İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirtti.

"Mehmet Müezzinoğlu ve Fahrettin Koca hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz"

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur yaptığı açıklamada, eski sağlık bakanları Mehmet Müezzinoğlu ve Fahrettin Koca hakkında bebek ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılmasını istediklerini dile getirirken kapatılan hastanelerin derhal kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Basın açıklaması sırasında "kurduğunuz bu düzen bebekleri öldürdü" sloganları atıldı.