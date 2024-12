Herkes 2025\'i, Sorgun 2026\'yı kutladı

Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda bulunan büyük ekranda 'Hoş geldin 2026' yazısı sergilendi. Ekrana yansıtılan görüntü, Sorgun halkının ilgisini çekti.

ŞİMDİDEN 2026'YI KUTLADILAR

Sorgun Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla erken kutlamanın nedenini açıkladı. Sorgun'un gelecek vizyonuna vurgu yaparken "Herkes 2025'e merhaba derken, biz Sorgun Belediyesi olarak ufukta görünen yeni yılı 'bir yıl' erkenden kutluyoruz. Neden mi? Aslında Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik. Bu küçük ironimizle, Sorgun'un geleceğe olan heyecanını, yenilikçi ruhunu ve dinamizmini paylaşmak istiyoruz. Gelin, hep beraber 'şimdiden' 2026'nın coşkusunu yaşayalım. Çünkü biz biliyoruz ki Sorgun, yarınları beklemeden yaşayan bir şehir" cümlelerine yer verildi.

"SORGUN SÜREKLİ İLERİYE GİDEN BİR ŞEHİR"

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Biz sıradan bir yeni yıl kutlaması yapmıyoruz. Sorgun'un hep geleceğe odaklı bir şehir olma vizyonunu pekiştiriyoruz. Bizler, her zaman geleceği bugünden yaşamayı tercih eden bir şehir olarak, bu kutlama ile hem halkımıza neşeli bir an yaşatmak istedik hem de Sorgun'un dinamizmini ve yenilikçi ruhunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Sorgun, yarınları beklemeden bugününü yaşayan, sürekli ileriye giden bir şehir olarak her zaman gurur duyduğumuz bir yer olmuştur. 2026'ya şimdiden merhaba diyerek, bu ruhu bir kez daha paylaşıyoruz. Hep birlikte 2026'nın coşkusunu şimdiden yaşayalım" dedi.