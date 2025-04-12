Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu - Son Dakika
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Spor

Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu

Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Samsunspor'un iptal edilen golünü değerlendiren Trio ekibi, teknolojiye güvendiklerini ve kararın doğru olduğunu savundu.

12.04.2025 08:20
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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

9. dakikada Reeder Samsunspor'un Holse ile bulduğu golde ofsayt kararı doğru mu?

Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Görüntü:beIN SPORTS

Deniz Çoban: Son zamanlarda ne zaman ofsayt çizgisi çizilse insanlar tarafından kabul görmüyor. Dünya Kupası'da aynı firma görev aldı. Avrupa Şampiyonası'nda da, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı firma çalışıyor. Bu firma dünya çapında çalışıyor. Bu tartışmayı bırakmak gerekiyor.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem ofsayt olmadığını düşünmüş devam ettirmiş. Yarı ofsayt teknolojisi var. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Çok kritik bir pozisyon. Teknolojiye güveniyorum. Ofsayt kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Teknolojiye güveniyoruz. Pozisyon ofsayt.

19' Torreira'nın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu? Penaltı verilmeli miydi?

Deniz Çoban: Hakemin durduğu yer doğru olabilir ama durağan olması kabul edilemez. O yüzden hareketi göremedi. Savunmacı dikkatsiz davranıyor. Benim için açık bir penaltı. Hakem iki adım sağa kaysa pozisyonu görebilirdi.

Bahattin Duran: Hakemin durdurğu yer güzel. van Drongelen'in dirseğiyle yaptığı harekette ihlal yok. Ancak Torreira'nın önce sağ sonra sol ayağına müdahele ediliyor. Pozisyon penaltı olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Penaltı ve sarı kart olmalıydı.

37' Osimhen ve van Drongelen arasında yaşanan pozisyon

Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Görüntü:beIN SPORTS

Deniz Çoban: Sarı kart.

Bahattin Duran: Osimhen'in hareketi sportmenlik dışı. Sarı kart.

Bülent Yıldırım: Osimhen'in sarı kart görmesi gerekiyordu.

45+2' Eren Elmalı'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Deniz Çoban: Faul tartışılır. Faul verilmemesi gerekiyor. Niye sarı kart? Umut vaat eden atak mı? Değil. Kontrolsüz hareket mi? Değil.

Bahattin Duran: Holse topu almış ve kendi yarı sahasına dönmüş. Kaleye arkasına döndü. Eren'in müdahalesi var ama hakem kararı faul verirsin, vermezsin. Burada sarı kart olmaz. Holse geri dönüyor. Kart yanlış.

Bülent Yıldırım: Hiçbir şekliyle sarı karta oturmayan bir kart. Ezbere verdi.

56' Zeki Yavru, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulde kart görmeli miydi?

Deniz Çoban: Net sarı kart.

Bahattin Duran: Zeki, Barış'ı kaçırdığının farkında. Faul ve sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Çok net faul. Kol omuz seviyesinin üstünde. Tartışmasız bir sarı kart.

Emre Kılınç elle top oynadı mı? Penaltı kararı çıkmalı mıydı?

Deniz Çoban: Emre topu kontrol edemeyeceğini anladığı anda topu çalıyor. Elle oynamayla birlikte sarı kart da olmalıydı.

Bahattin Duran: Ceza sahasının dışı olduğu için penaltı olmaz ama serbest vuruş olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Emre elle oynamayı yapmasa Eren topu alıp gidecek. Taktik amaçlı elle oynama. Sarı kart olmalıydı.

65' van Drongelen ve Sallai arasında yaşanan pozisyonda van Drongelen'in gördüğü sarı kart kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Sallai de kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Önce van Drongelen faulü yapmış. Sarı kart doğru. Sallai'nin hareketi kontrolsüz. Sallai de kart görmeliydi.

Bülent Yıldırım: van Drongelen'in gördüğü sarı kart doğru. Sallai'ye de verilmeliydi.

85' Ismail Jakobs'un gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Deniz Çoban: Hakem buna niye sarı kart veriyor? Burada faul mü var? Faul de sarı kart da yanlış.

Bahattin Duran: Sarı kart yanlış. Buna sarı kart vermenin izahı yok.

Bülent Yıldırım: Bugün hakem "herhalde" diyerek "herhalde" hata yaptı.

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Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Galatasaray, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sinan Aydın:
    Şimdi gelelim dünden beri şöyle böyle konuşan iş bilmezler bakın kararların yüzde 80 ı Galatasaray aleyhine 8 10 Yanıtla
  • zafer koc:
    Ofsayt gayet net maç izlerken bile anlaşıldı ofsayt olduğu. Ama yarı otomatik ofsayt sisteminden verilen görüntü bence tartışma yaratacak şekilde oynanıp verilmiş. Yapay zeka ile artık bunları yapmak çok kolay ve hızlı. 5 8 Yanıtla
  • Hakan1421:
    hakem hata yapmadı, hakem İbrahim hacıfeneroğlundan aldığı talimatları uyguladı, ana Galatasaray topuna sapladı geçti, t 2 4 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Yahu diyelim ki ofsayt değil sonuç 2-1 maç sabaha kadar oynasa Galatasaray bu maçı öğlede alacaktı böylede alacaktı 1 0 Yanıtla
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