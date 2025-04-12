Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 kaybeden Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde takıma sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarların tepkisi maçtan sonra da devam etti. Futbolcular, tribünler terk etmeyen taraftarların "O takım gelecek, hesap verecek!" tezahüratı üzerine sahaya geri döndü ve özür diledi.

12.04.2025 21:23
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibine 2-0 yenildi. Son 6 resmi maçta sadece ezeli rakibi Galatasaray'ı yenebilen siyah-beyazlılarda tribünlerden tepkiler yükseldi. Maçın son bölümünde başlayan tepkiler, maçtan sonra da devam etti.

"SÖYLESENE BİZE HOCA TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"

Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşmanın 73. dakikada takıma tepki göstermeye başladı. Karşılaşma 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle devam ederken tribünlerden, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratları geldi.

Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı

FUTBOLCULAR DA NASİBİNİ ALDI

Siyah-beyazlılar, 76. dakikada 2-0 geriye düştü. Başakşehir'in ikinci golünün ardından bu tezahürata devam eden Beşiktaş tribünleri, futbolculara da tepki gösterdi. Siyah beyazlı takımın taraftarları, "Formayı çıkarın, … gidin" tezahüratlarında bulundu. Dolmabahçe'de tribünler, mücadelenin kalan bölümünde de oyunculara tepki göstermeye devam etti.

Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı

TEPKİLER MAÇTAN SONRA DA DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi maç bittikten sonra da devam etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda tribünleri alkışladı. Bu dakikalarda Beşiktaşlı tribünlerden ıslık sesleri yükseldi ve Beşiktaş takımı soyunma odasına tepkilerle gitti.

Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı

TARAFTARLAR STADI TERK ETMEDİ, FUTBOLCULAR ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek, hesap verecek!" tezahüratı yaptı. Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.

Beşiktaş\'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı
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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kamil Toygar :
    Galatasaray ile oynarken ne vaadler ne prim sözleri verildi kimbilir başka kulüp tarafından Beşiktaşa ne teklifler geldi şimdi bunu fener Beşiktaş maçında göreceğiz 79 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HAKEM VE FENERASYON ARKADAN İTELEMEYİNCE UYDURMA KIRMIZA KARTLAR, OFSAYT LAR OLMAYINCA OLMUYOR DEMI 8TAŞ EZIKLERI. NE OLDU DUNYA DEVI GALATASARAY I GÖRÜNCE KARGA GIBI GAKLIYORDUNUZ 56 18 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TAKIM NİYE OYNAMIYOR DİYE SORUYORSUNUZ İYİDE??? ASIL SORUNUN CEVABI ŞU: GALATASARAYA KARŞI NE OLDU DA İYİ OYNADINIZ? 41 10 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    maskeler düştü 46 2 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Hocayı suçlamak doğru değil çünkü takımı kendi kırmadı,hazır olan takımın başına geldi 17 5 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puhahahah beter olun 5 4 Yanıtla
  • 6490203:
    kazan mı kaldı kaynayacak dibi tuttu ama 6saray ı yendik be yendik yendik yendik 4 4 Yanıtla
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