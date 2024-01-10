Belek\'te 2023 yılında 460 bin raunt oyun oynandı

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki golf sahalarında 2023 yılında 460 bin raunt oyun oynandı. Belek'te 5 yıldızlı bir otelin Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin, "Oyuncuların 8 ay aktif geldiğini düşünecek olursak golf, turizmi 12 aya yayan bir enstrümandır" dedi.

Türkiye'deki golf turizminin lokomotiflerinden Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde geçen yıl birçok ülkeden golfçü oyun oynadı. 16 golf sahasının bulunduğu Belek bölgesinde 2023'te 460 bin raunt oynanırken, sektör temsilcileri rekor yıl olan 2019'daki 580 bin oyun rakamını yakalama hedefini ortaya koydu. Golf turizmiyle ilgili açıklamalarda bulunan 5 yıldızlı bir otelin Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin, Belek bölgesinde golf sahalarının 1990'lı yıllarda açıldığını, bugün ise bölgede 16 saha bulunduğunu söyledi. Golf sahalarının yayılmasıyla ilk yıllarda 15 civarında olan otel sayısının 50'ye ulaştığını anlatan Şahin, "Golf turizminin Belek turizm bölgesine en büyük katkısı, kesintisiz 12 ay turizm yapılan bir bölge oldu. Oyuncuların 8 ay aktif geldiğini düşünecek olursak golf, turizmi 12 aya yayan bir enstrümandır" diye konuştu.

Bölgeye ilk etapta çoğunlukla Almanların, ardından İngilizlerin gelmeye başladığını kaydeden Şahin, "Sonrasında Rus golfçüleri aralık ve ocak aylarında görmekteyiz. Kore, Çin ve Doğu Avrupa ülkeleri sürekli ülkemize geliyor" dedi.

'BİR GOLFÇÜ TESİSE GÜNLÜK 250-300 EURO BIRAKABİLİR'

Golf turizminde özellikle İspanya ve Portekiz'i rakip olarak gördüklerini kaydeden Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Golf sahası sayıları bizlerden çok yüksek. Portekiz 350'ye yakın golf sahası, İspanya ise 450'ye yakın golf sahası ile büyük bütçe girdileri yapmakta. Belek bölgesinde 16 golf sahası ile yaklaşık 550 bin raunt civarında oyun vardır. Bu da yaklaşık 120 bin kişiye tekabül etmektedir. Golfçülerin konaklama ve oyun harcamaları ile sağladıkları katma değer normal bir turistten daha fazla olmakla birlikte 1300-1500 euro bandında olup, sezona göre değişmektedir. Bir hafta konaklayanlar minimum 5 oyun oynamaktadır. Genelde golfçüler yılda 2 defa geldikleri gibi yaz tatilinde de bölgemizdeki tesisleri tercih ediyor. Golfçüler için katma değeri yüksek turistler diyebiliriz. 1 hafta boyunca gelen bir golfçüden 1500 euro civarında gelir elde edilmekte. Konaklamanın dışında golf oynamak için kişi başı 200-250 euro verir. Golf sahasındaki mağazalardan alışveriş yapar, 20-30 euro harcar. Bir golfçü tesise günlük 250-300 euro bırakabilir."

Golfçülerin özellikle oyun sonrası kendi alanlarında rahatsız edilmeyecek ortamları tercih ettiklerini belirten Cahit Şahin, şehre alışverişe gitmek istediklerinde yoğun trafiği olmayan bölgeleri ve lokal restoranları görmek istediklerini, bu durumun bölgenin tanıtımı açısından da golfçünün dikkatini çektiğini vurguladı.

'2023 YILINDA 460 BİN RAUNT CİVARINDA OYUN OLDU'

Belek bölgesinde geçen yılki rakamlara ilişkin değerlendirmede bulunan Şahin, "2023 yılında 460 bin raunt civarında oyun oldu. Bizim 2019 yılındaki sayılarımız 580 binlerdeydi. Gün geçtikçe bu sayıları yakalayacağımızı umuyoruz. Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, golfün turizme faydalarını kendisi de görmüştür. 12 ay turizm mottosu ile yola çıkmıştır. Bunu sağlayan da golf turizmidir. Bunun dışında kültürel müze etkinliklerinde de çalışmalarını görmekteyiz. Golf sporu 12 ay turizmi sağlamaktadır. Diğer bölgelerimizde de yeni sahalar göreceğiz. Golf turizminde Türkiye hak ettiği yerlere umarım kısa zamanda kavuşur" diye konuştu. (DHA)