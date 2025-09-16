Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Kayserilioğlu, geçtiğimiz yıl verdiği sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle önce "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan yargılanmış, ardından aynı ifadeler nedeniyle hakkında "cumhurbaşkanına hakaretten" yeni bir iddianame hazırlanarak, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti. İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün ceza verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos 2024'te bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanmış ve 17 gün sonra tahliye edilmişti. Kayserilioğlu önce "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan yargılanmış daha sonra aynı ifadeleri nedeniyle hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından yeni bir iddianame hazırlanmıştı. Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün ceza verilmiş ve hükmün açıklanması geride bırakılmıştı.

İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetlisi olarak katılan Kayserilioğlu, cezaevinden akşam 22:00 sıralarında tahliye edildiğini ancak "ailesine ve avukatlarında haber verilmediğini" savunmuştu.

Kayserilioğlu ailesi tahliye şekli konusunda suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamış anne Aysel Kayserilioğlu ise "Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Anneciğim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi" ifadelerini kullanmıştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise Aysel Kayserilioğlu'nun iddialarını yalanlamıştı.

Kayserilioğlu röportajda Instagram'ın erişime engellenmesine olan tepkiyi dile getirmiş, "Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye 'kapattım, oldu' olmaz" demişti. Ayrıca, sosyal medyayı kullanarak geçinen influencerlar olduğundan bahsetmiş ve " Türkiye'nin hatta dünyanın artık yüzde 90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor" gibi bir tespitte bulunmuştu. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve hayvan yasasıyla ilgili konularda duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş.