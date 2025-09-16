Dilruba Kayserilioğlu beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu beraat etti
16.09.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret "suçundan yargılanan Dilruba Kayserilioğlu beraat etti.

İzmir'de verdiği bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek 12 Ağustos 2024'te tutuklanan ve 17 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi.

KAYSERİLİOĞLU BERAAT ETTİ

İstinaf Mahkemesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nce verilen 11 ay 20 gün hapis cezasını kaldırdı, Kayserilioğlu'nun beraatına hükmetti.

Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Kayserilioğlu, geçtiğimiz yıl verdiği sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle önce "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan yargılanmış, ardından aynı ifadeler nedeniyle hakkında "cumhurbaşkanına hakaretten" yeni bir iddianame hazırlanarak, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti. İzmir 62. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, Dilruba Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün ceza verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

AVUKATI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kayserilioğlu ve avukatı Hüseyin Yıldız, yerel mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Dilruba Kayserilioğlu hakkında beraat kararı verdi.Kararı Avukat Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim 'Cumhurbaşkanına Hakaret' nedeniyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kaldırılarak berat kararı verilmiştir. Umarım tüm hukuksuzluklar son bulur."

Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos 2024'te bir sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanmış ve 17 gün sonra tahliye edilmişti. Kayserilioğlu önce "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan yargılanmış daha sonra aynı ifadeleri nedeniyle hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından yeni bir iddianame hazırlanmıştı. Kayserilioğlu'na 11 ay 20 gün ceza verilmiş ve hükmün açıklanması geride bırakılmıştı.

İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetlisi olarak katılan Kayserilioğlu, cezaevinden akşam 22:00 sıralarında tahliye edildiğini ancak "ailesine ve avukatlarında haber verilmediğini" savunmuştu.

Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Kayserilioğlu ailesi tahliye şekli konusunda suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamış anne Aysel Kayserilioğlu ise "Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Anneciğim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi" ifadelerini kullanmıştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise Aysel Kayserilioğlu'nun iddialarını yalanlamıştı.

Kayserilioğlu röportajda Instagram'ın erişime engellenmesine olan tepkiyi dile getirmiş, "Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye 'kapattım, oldu' olmaz" demişti. Ayrıca, sosyal medyayı kullanarak geçinen influencerlar olduğundan bahsetmiş ve " Türkiye'nin hatta dünyanın artık yüzde 90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor" gibi bir tespitte bulunmuştu. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve hayvan yasasıyla ilgili konularda duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Instagram, Politika, Mahkeme, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilruba Kayserilioğlu beraat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan inadı bıraktı Türkiye’yi yakından ilgilendiren sembol tarihe karışıyor Ermenistan inadı bıraktı! Türkiye'yi yakından ilgilendiren sembol tarihe karışıyor
’Hakkımı haram ediyorum’ sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti 'Hakkımı haram ediyorum' sözleri sorulan Gürsel Tekin: Abi kardeş ilişkisi içinde olur, bitti gitti
Kartalkaya davasında savcı mütalaasını açıkladı Kartalkaya davasında savcı mütalaasını açıkladı
Dev otobüs firması iflas bayrağını çekti, yolcular ortada kaldı Dev otobüs firması iflas bayrağını çekti, yolcular ortada kaldı
Ali Koç’un ’’Bizi çok istedi’’ dediği teknik adam o iddiaları yalanladı Ali Koç'un ''Bizi çok istedi'' dediği teknik adam o iddiaları yalanladı
Görüntüler infial yarattı Çocuklarının yanında babaya vuran şahıs için gözaltı kararı Görüntüler infial yarattı! Çocuklarının yanında babaya vuran şahıs için gözaltı kararı
İsrail Ordusu Gazze’deki en yüksek binayı yerle bir etti İsrail Ordusu Gazze'deki en yüksek binayı yerle bir etti
Leroy Sane Almanya’da ortalığı karıştırdı Leroy Sane Almanya'da ortalığı karıştırdı
Sözleri salondaki herkesi şaşkına çevirdi Netanyahu’dan ’cep telefonu’ çıkışı Sözleri salondaki herkesi şaşkına çevirdi! Netanyahu'dan 'cep telefonu' çıkışı

15:02
Fenerbahçe’nin yeni yıldızından Mourinho’ya olay sözler
Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler
14:58
İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin
İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin
14:30
Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi
Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi
14:22
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
14:11
Seren Serengil’den yıllar sonra gelen Emrah itirafı
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı
13:51
Abdülkerim Durmaz’dan bomba Fenerbahçe-Alanyaspor maçı tahmini
Abdülkerim Durmaz'dan bomba Fenerbahçe-Alanyaspor maçı tahmini
13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsrail’in ’’Vadedilmiş topraklar’’ haritası soruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in ''Vadedilmiş topraklar'' haritası soruldu
13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız
12:13
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu
11:56
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2025 15:09:55. #7.12#
SON DAKİKA: Dilruba Kayserilioğlu beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.