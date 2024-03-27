Beşiktaş da AKP\'li Genç hakkında suç duyurusunda bulundu

GAYE ŞEYMA CAN
Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe spor klüplerini hedef almasına tepkiler devam ediyor. Fenerbahçe klübünden sonra Beşiktaş da AKP'li Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Suç duyurusunda 'hakaret', 'iftira' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından işlem yapılması istendi.
"İFTİRA, HAKARET, KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK, AŞAĞILAMA..."
Konuya ilişkin Beşiktaş Klübünden yapılan yazılı açıklama şöyle:
"17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yapılan basın toplantısında, Ahmet Metin Genç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye karşı; eleştiri sınırlarını aşan, maddi ve hukuki dayanaktan yoksun ve açıkça suç teşkil eden birtakım asılsız itham ve iddialarda bulunmuş ve söz konusu açıklamalar tüm basın ve yayın kuruluşlarınca yayımlanmıştır.
Ahmet Metin Genç'in gerçekleştirmiş olduğu eylemler neticesinde hakkında, hakaret (TCK m.125), iftira ( TCK m. 267), halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m. 216) suçlarından dolayı soruşturma başlatılması, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin söz konusu suçlardan zarar gördüğünün değerlendirilmesi ile Ahmet Metin Genç hakkında eylemine uyan sevk maddelerince kamu davası açılması için iddianame düzenlenmesi, hakkında 6222 sayılı yasanın 22. maddesi gereği idari para cezası ve idari yaptırım kararı uygulanmasına karar verilmesi için gereğinin yapılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur"
"FUTBOL ÜZERİNDEN OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞARAK..."
Fenerbahçe tarafından geçen hafta yapılan yapılan açıklamada da, Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç'in açıklamaları ile infial yarattığı belirtilmiş, "Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir" denilmişti. Fenerbahçe açıklaması şöyle idi:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdikleri kararları hiçe sayan bu anlayışı ile tehlikeli bir oyunun parçası olmakta ve açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır. Halkı kutuplaştıran ifadelerin sahibi siyasetçiye hatırlatmak isteriz ki; Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kast etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır. Bahsi geçen siyasetçinin açıklamaları hem 6222 sayılı Kanun hem de Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç teşkil etmektedir. Açıklamalar, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen etik kurallara da aykırılık teşkil etmektedir. Bu aykırılıklar çerçevesinde, konunun FIFA'nın gündemine gelmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önceki emsal kararlarda göz önüne alındığında, ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski yüksektir.
SPOR CAMİASI SİYASET ÜSTÜ BİR NOKTADA OLMALI
Tüm bunların ötesinde, gerçekleşen bu basın toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz siyaset-futbol ilişkisindeki çarpıklığın en net göstergesi olmuştur. Spor camiasının her zaman siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini defalarca ifade etmeye çalıştık. Bu konudaki duruşumuzdan asla taviz vermemekle beraber, aynı hassasiyeti siyasetçilerin de göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur"
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş da AKP'li Genç hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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